Адиев – о работе в «Ахмате»: «Это особые чувства. Я знаю, где нахожусь»

Респект Шалимову, что позвал его. """"""""""""""
Тренер «Ахмата» Магомед Адиев приступил к обязанностям в штабе Игоря Шалимова. Специалист родился в Грозном и выступал за команду в качестве футболиста.
«Всегда домой возвращаешься с большими чувствами. Это то же самое, когда мы где-то бываем на сборах или в отъезде и приезжаем в родной родительский дом, испытываешь особые чувства, они не сравнимы ни с чем.
То же самое могу сказать про свой грозненский «Ахмат», потому что я вырос в этом клубе, я уроженец Грозного, жил все время, будучи игроком. Мне посчастливилось быть в тренерском штабе первой команды и молодежной команды, очень много переплетений, здесь еще отец мой работал. Конечно, это особые чувства, но они, поверьте мне, за один вечер сменились тем, что я знаю, что на мне большая ответственность, я знаю, где нахожусь», – заверил тренер.
- Адиев играл за «Терек» в 2004 году и с 2006 по 2008.
- С 2018 по 2019 год тренер работал с «Анжи».
- Адиев с «Тереком» брал Кубок России (2004 год).