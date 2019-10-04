Адиев – о работе в «Ахмате»: «Это особые чувства. Я знаю, где нахожусь»

Тренер «Ахмата» Магомед Адиев приступил к обязанностям в штабе Игоря Шалимова. Специалист родился в Грозном и выступал за команду в качестве футболиста.

«Всегда домой возвращаешься с большими чувствами. Это то же самое, когда мы где-то бываем на сборах или в отъезде и приезжаем в родной родительский дом, испытываешь особые чувства, они не сравнимы ни с чем.

То же самое могу сказать про свой грозненский «Ахмат», потому что я вырос в этом клубе, я уроженец Грозного, жил все время, будучи игроком. Мне посчастливилось быть в тренерском штабе первой команды и молодежной команды, очень много переплетений, здесь еще отец мой работал. Конечно, это особые чувства, но они, поверьте мне, за один вечер сменились тем, что я знаю, что на мне большая ответственность, я знаю, где нахожусь», – заверил тренер.