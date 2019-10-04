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    Адиев – о работе в «Ахмате»: «Это особые чувства. Я знаю, где нахожусь»

    Тренер «Ахмата» Магомед Адиев приступил к обязанностям в штабе Игоря Шалимова. Специалист родился в Грозном и выступал за команду в качестве футболиста.

    «Всегда домой возвращаешься с большими чувствами. Это то же самое, когда мы где-то бываем на сборах или в отъезде и приезжаем в родной родительский дом, испытываешь особые чувства, они не сравнимы ни с чем.

    То же самое могу сказать про свой грозненский «Ахмат», потому что я вырос в этом клубе, я уроженец Грозного, жил все время, будучи игроком. Мне посчастливилось быть в тренерском штабе первой команды и молодежной команды, очень много переплетений, здесь еще отец мой работал. Конечно, это особые чувства, но они, поверьте мне, за один вечер сменились тем, что я знаю, что на мне большая ответственность, я знаю, где нахожусь», – заверил тренер.

    • Адиев играл за «Терек» в 2004 году и с 2006 по 2008.
    • С 2018 по 2019 год тренер работал с «Анжи».
    • Адиев с «Тереком» брал Кубок России (2004 год).

    Источник: официальный сайт «Ахмата»

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    04.10.2019 23:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14522

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Респект Шалимову, что позвал его. """"""""""""""

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +545

      SaveAS > DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Респект Шалимову будет, если он выполнит задачи посталеные на сезон, а если не выполнит, то это будет его косяк и тренерского штаба.

      0
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