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    Le10Sport: «Барселона» может обменять Гризманна на Неймара

    Руководство «Барселоны» недовольно, что купленный летом у «Атлетико» форвард Антуан Гризманн не может найти общий язык с Лионелем Месси. Клуб может расстаться с французом.

    Как пишет Le10Sport, каталонцы могут обменять Гризманна на нападающего «ПСЖ» Неймара. Бразилец готов вернуться в «Барселону».

    • Ранее Гризманн сказал, что Месси не из тех, кто много говорит, поэтому им непросто общаться друг с другом.
    • Летом RMC Sport сообщал, что Месси не хочет видеть Гризманна в «Барселоне» и предпочитает, чтобы клуб вернул форварда Неймара из «ПСЖ».
    • Месси накануне говорил: у него нет проблем с Гризманном.

    Источник: Le10Sport

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1740

      SarJr 9 минут назад

      утятина. если это по началу и было, то наверняка вальверде и другие навели порядок и помирили их. не все игроки барсы такие близкие друзья месси как тот же суарес. и раздувать из этого трансферный слух посреди осени, когда до зимнего ТО все может еще 10 раз поменяться, - как минимум глупо

      0
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      Рейтинг: +1021

      Александр52 51 минуту назад

      Мочальная тема. Дайте ему поиграть, может быть и Неймара купят в добавок без обмена. У Барсы есть кого продать и без Гризмана.

      0
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      Рейтинг: +78

      DyadyaWel 53 минуты назад

      Вернут Нея, а на следующий сезон он со скандалом свалит. Классика Каталонии.

      1
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      Рейтинг: +8377

      Cules2013 1 час назад

      ну вот опять... думал, хоть на время забудут.. ага, размечтался

      2
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