Le10Sport: «Барселона» может обменять Гризманна на Неймара

утятина. если это по началу и было, то наверняка вальверде и другие навели порядок и помирили их. не все игроки барсы такие близкие друзья месси как тот же суарес. и раздувать из этого трансферный слух посреди осени, когда до зимнего ТО все может еще 10 раз поменяться, - как минимум глупо
Руководство «Барселоны» недовольно, что купленный летом у «Атлетико» форвард Антуан Гризманн не может найти общий язык с Лионелем Месси. Клуб может расстаться с французом.
Как пишет Le10Sport, каталонцы могут обменять Гризманна на нападающего «ПСЖ» Неймара. Бразилец готов вернуться в «Барселону».
- Ранее Гризманн сказал, что Месси не из тех, кто много говорит, поэтому им непросто общаться друг с другом.
- Летом RMC Sport сообщал, что Месси не хочет видеть Гризманна в «Барселоне» и предпочитает, чтобы клуб вернул форварда Неймара из «ПСЖ».
- Месси накануне говорил: у него нет проблем с Гризманном.