Le10Sport: «Барселона» может обменять Гризманна на Неймара

Руководство «Барселоны» недовольно, что купленный летом у «Атлетико» форвард Антуан Гризманн не может найти общий язык с Лионелем Месси. Клуб может расстаться с французом.

Как пишет Le10Sport, каталонцы могут обменять Гризманна на нападающего «ПСЖ» Неймара. Бразилец готов вернуться в «Барселону».