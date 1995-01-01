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    Дзюба: «Всячески помогу Караваеву. Слуцкий уже позвонил и дал указания»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пообещал, что поможет защитнику Вячеславу Караваеву в адаптации в клубе. Россияне купили игрока в последнее трансферное окно у голландского «Витесса».

    «У Караваева, конечно же, получится в «Зените». Конечно, всячески ему помогу. Мне уже Леонид Викторович Слуцкий позвонил и дал указания», – рассказал Дзюба.

    • Караваев – воспитанник ЦСКА.
    • В прошлом сезоне защитник провел 45 матчей, забил гол и сделал восемь результативных передач.
    • «Зенит» в РПЛ идет пятым.

    Источник: YouTube-канал сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +219

      Давид59 52 минуты назад

      Слуцкий дал указания? Ааааа понял. В 6 утра подъём, затем построение, потом отжимания под управлением боцмана Дзюбы...

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      Рейтинг: +5206

      Агасфер 58 минут назад

      Молодец,слушайся Слуцкого.Вернётся-возглавит РФС,а тебя возьмёт пресс-секретарём с окладом личного охранника.

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