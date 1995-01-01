Дзюба: «Всячески помогу Караваеву. Слуцкий уже позвонил и дал указания»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пообещал, что поможет защитнику Вячеславу Караваеву в адаптации в клубе. Россияне купили игрока в последнее трансферное окно у голландского «Витесса».

«У Караваева, конечно же, получится в «Зените». Конечно, всячески ему помогу. Мне уже Леонид Викторович Слуцкий позвонил и дал указания», – рассказал Дзюба.