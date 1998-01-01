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    Экс-защитник сборной России Варламов: «От Шевченко в матче с Украиной несло рыбьим жиром»

    Бывший защитник сборной России Евгений Варламов вспомнил подробности выездного матча против сборной Украины 1998 года.

    «Чем, первого и последнего гола в сборной, запомнился матч в Киеве? Мне показалось, что от Шевченко несло рыбьим жиром. Говорили, что им мажутся от сглаза. Я этот запах с детства запомнил – блевал от него. Может, форму жиром пропитали, не знаю, но пахло только от Андрея. Запомнилось еще, как встречали в Киеве… На предыгровой разминке мы упали на колени, а с трибун несется: «Вот так и стойте!»

    Установка тоже была оригинальная. Бышовец давал ее шепотом, потому что опасался прослушки в отеле? Еще и при шипящем на полную громкость телевизоре! Нас в Новогорске много инструктировали по этой игре, поэтому в Киеве теория была только командная. Мне Анатолий Федорович еще раз про Шевченко напомнил. Я за овальным столом поближе к Бышовцу сидел и все слышал, а Минько как раз возле телевизора! Выходим из комнаты в коридор, Валера спрашивает: «А где я играю?» Смешно было», – рассказал бывший защитник сборной России.

    • Матч завершился победой Украины со счетом 3:2.
    • В ответной встрече также победили украинцы и вышли в финальную стадию Евро-2000.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1476

      Борат 24 секунды назад

      Разве в ответке победили украинцы?
      Это ж вроде ляп фили и 1-1...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      Борат 1 минуту назад

      Ну хоть не салом и не горилкой!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +852

      serhio80 46 минут назад

      Был я на этом матче, играли вы хреново, но выезд был веселый)

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