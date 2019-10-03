Гончаренко – после поражения от «Эспаньола»: «Иногда большие усилия приносят очень маленькие плоды»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».

«Тяжело принять такой итог, но надо. Надо идти вперед, даже когда некуда. Иногда большие усилия приносят очень маленькие плоды. Вы меня можете бить за такие слова, но через такое надо пройти.

Когда имеешь преимущество, идет ситуация на тоненького, надо найти возможность забить. А мы играем больше эмоцинально. Иногда нам надо играть умнее, но делать это мы сможем, только когда пройдем через подобное.

В современном футболе разница между победой и поражением сгорает. От одного единоборства, подачи, правильной передачи. В этой ситуации положение может качнуться как в сторону победы, так и в сторону поражения», – сказал Гончаренко.

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» со счетом 0:2.

Армейцы потерпели два поражения в двух турах ЛЕ.

ЦСКА снова проиграл в Лиге Европы. У нас есть вопросы