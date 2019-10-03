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    Гончаренко – после поражения от «Эспаньола»: «Иногда большие усилия приносят очень маленькие плоды»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».

    «Тяжело принять такой итог, но надо. Надо идти вперед, даже когда некуда. Иногда большие усилия приносят очень маленькие плоды. Вы меня можете бить за такие слова, но через такое надо пройти.

    Когда имеешь преимущество, идет ситуация на тоненького, надо найти возможность забить. А мы играем больше эмоцинально. Иногда нам надо играть умнее, но делать это мы сможем, только когда пройдем через подобное.

    В современном футболе разница между победой и поражением сгорает. От одного единоборства, подачи, правильной передачи. В этой ситуации положение может качнуться как в сторону победы, так и в сторону поражения», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА проиграл «Эспаньолу» со счетом 0:2.
    • Армейцы потерпели два поражения в двух турах ЛЕ.

    ЦСКА снова проиграл в Лиге Европы. У нас есть вопросы

    Источник: Sport24

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    03.10.2019 23:07
    Комментарии39
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      Рейтинг: +3520

      paracetamol 2 минуты назад

      Ганчаренко! Езжай в свою белорашу картошку сажать. Тренер ты вааще никакой!

      0
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      Рейтинг: +10

      neft44 13 минут назад

      Когда в родном чемпике и стены кабинетов помогают, а в европе тебя размазвают как сопли, но уже по полю, карма она такая, покажет истинное место, а оно оказывается не чемпионское, а праши возле, больельщики откройте вы глаза то свои все эти чемпионства на самом деле не настоящие, что называется почуствуйте разницу в скилле.Да и как можно радоваться, когда вашей команде покупают чемпионство????? Сейчас то вы должны же осознать всю ценность чемпионств РПЛ, и как они были добыты.

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      Рейтинг: +10

      neft44 33 минуты назад

      в европе в кабинет не зайдешь, не позвонишь кому надо вот и 1 место рпл отлетает от 17 места ла лиги, очнитесь, большая часть побед цска это не заслуга футболистов и тренеров, корупция в россии везде и в правительстве и в футболе, только потом стыдно в европе за такие клубы, в в россии понты кидают что 1ые, вот ваше место кабинетные чемпионишки, вас имеют все, абсолютно все

      -1
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      Рейтинг: +7

      kevrans 34 минуты назад

      Договорные матчи >> black-bet.ru

      -1
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      Рейтинг: +503

      Князев 43 минуты назад

      Играли лидер чемпионата России и команда Испании, которая находится в зоне вылета...

      0
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      Рейтинг: +461

      ARTHUR19 > Князев 39 минут назад

      Что-то знакомое, но тогда харасили команду из Санкт-Петербурга.

      0
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      Рейтинг: +3518

      dinar7777dinar 47 минут назад

      Витя какие большие усилия ? Какие нахрен большие усилия ? Ахахахаха. Что от цска вообще никаких усилий видно не было .

      2
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      Рейтинг: +143

      Enter2006 48 минут назад

      Какие большие усилия? Твоя команда пешком ходила весь первый тайм. Краснодар и то старался.

      2
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      Рейтинг: +10823

      Garrincha58 50 минут назад

      а Гончаренко оказывается философ

      1
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      Рейтинг: +256

      Spinorr 51 минуту назад

      Только в том случае, если сила приложена не в том месте и не в том направлении.
      Короче, Михалыч, соперника надо лучше изучать.

      0
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      Рейтинг: +125

      Алекс636363 52 минуты назад

      1-5,0-2... кажется, только в будущей Лиге конференций нам светит стадия плей-офф

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      Рейтинг: +503

      Князев > Алекс636363 41 минуту назад

      И то, если туда будут попадать лидеры чемпионата.

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