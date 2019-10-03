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    Тренер «Эспаньола» – о победе над ЦСКА: «Играли против сильного соперника, но все сложилось, как планировали»

    Главный тренер «Эспаньола» Давид Гальего высказался после матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА, который завершился победой его команды со счетом 2:0.

    «Мы прикладывали много усилий, чтобы наши моменты воплощались в голы и очки. Сегодня было сложно. Играли против сильного соперника, который хорошо играет в прессинг и плотно встречает. Понимали: позиционные атаки развивать будет сложно, нужно обороняться большими силами.

    Удалось бы им забить – наши шансы в атаке были бы минимальными. Все сложилось, как планировали. Первый мяч было забить тяжело, второй чуть проще: ЦСКА открывался. По второму тайму было видно, что мы нащупали свою игру.

    Последние три матча прогрессируем, и наконец виден результат, то, что мы задумали. Игроки способны выполнять требования в работе как с мячом, так и без. Важна стабильность. В Примере нам предстоит ключевой матч с «Мальоркой», а играть мы будем против отдохнувшего соперника. Но такова ситуация. Выступать в еврокубках – привилегия», – сказал Гальего.

    • «Эспаньол» набрал четыре очка в двух турах и занимает второе место в группе.
    • У ЦСКА два поражения и последняя строчка в квартете.

    ЦСКА снова проиграл в Лиге Европы. У нас есть вопросы

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +821

      CSKA57 9 секунд назад

      Играли на контратаках и ждали ошибок. У них все получилось!

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