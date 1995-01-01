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    Божович – о матче с «Сочи»: «Можно сказать, что играем с «Зенитом-2»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ против «Сочи».

    «Соперник непростой. Опытные игроки, которые давно выступают в высшей лиге. Очень многое зависит от Нобоа. А он находится в отличной форме. Один из самых лучших игроков.

    Также есть на фланге Мостовой. Полоз. Бурмистров. Цаллагов там играет, который выступал в Самаре. Померко. Заболотный... Можно сказать, что играем с «Зенитом-2». Потому что там еще и Мевля. Кудряшов. Команда очень качественная. Единственная проблема – несыгранность», – сказал Божович.

    • Матч «Сочи» – «Крылья Советов» состоится 5 октября в 19:00 по московскому времени.
    • Летом из «Зенита» в «Сочи» перешли восемь футболистов.

    Источник: YouTube-канал «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: -54

      Аденн 43 минуты назад

      а есть ещё бЗенит-3(оренпурх), и бЗенит-4(уфа), ха-ха-ха

      -1
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      Рейтинг: +1666

      baden69 > Аденн 22 минуты назад

      Дурачком растешь... представляю, кем вырастешь.

      0
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      Рейтинг: +125

      Олег1204 1 час назад

      Так отправляйте зеню 2, в фнл скорее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1801

      absent32 1 час назад

      смотри чтобы этот Зенит-2 не сделал вас)))

      0
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