Божович – о матче с «Сочи»: «Можно сказать, что играем с «Зенитом-2»

а есть ещё бЗенит-3(оренпурх), и бЗенит-4(уфа), ха-ха-ха
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ против «Сочи».
«Соперник непростой. Опытные игроки, которые давно выступают в высшей лиге. Очень многое зависит от Нобоа. А он находится в отличной форме. Один из самых лучших игроков.
Также есть на фланге Мостовой. Полоз. Бурмистров. Цаллагов там играет, который выступал в Самаре. Померко. Заболотный... Можно сказать, что играем с «Зенитом-2». Потому что там еще и Мевля. Кудряшов. Команда очень качественная. Единственная проблема – несыгранность», – сказал Божович.
- Матч «Сочи» – «Крылья Советов» состоится 5 октября в 19:00 по московскому времени.
- Летом из «Зенита» в «Сочи» перешли восемь футболистов.