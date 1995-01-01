Божович – о матче с «Сочи»: «Можно сказать, что играем с «Зенитом-2»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ против «Сочи».

«Соперник непростой. Опытные игроки, которые давно выступают в высшей лиге. Очень многое зависит от Нобоа. А он находится в отличной форме. Один из самых лучших игроков.

Также есть на фланге Мостовой. Полоз. Бурмистров. Цаллагов там играет, который выступал в Самаре. Померко. Заболотный... Можно сказать, что играем с «Зенитом-2». Потому что там еще и Мевля. Кудряшов. Команда очень качественная. Единственная проблема – несыгранность», – сказал Божович.