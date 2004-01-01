Оздоев – о победе над «Бенфикой»: «Мечта маленького мальчика из Ингушетии сбылась»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился эмоциями после победы над «Бенфикой» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Главное, что мы выиграли. Мечта маленького мальчика, который вырос на кочках в деревушке Республики Ингушетия, сбылась. Когда звучал гимн Лиги чемпионов – это нечто!
Даже когда я маленьким смотрел футбол по телевизору, у меня были мурашки. Я допоздна сидел и ждал матчей Лиги чемпионов. Помню, умолял тренера на турнире, чтобы он дал мне посмотреть матч «Реал» – «Ювентус» в полуфинале. В итоге он не дал, и я плакал в номере.
Это великолепно! Не передать словами. Прекрасное чувство!» – сказал Оздоев.
- «Зенит» победил «Бенфику» со счетом 3:1.
- Петербургская команда по итогам двух туров лидирует в группе ЛЧ.
- Оздоев провел полностью игру с «Бенфикой», ранее он дебютировал в ЛЧ в матче с «Лионом».