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    Оздоев – о победе над «Бенфикой»: «Мечта маленького мальчика из Ингушетии сбылась»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился эмоциями после победы над «Бенфикой» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Главное, что мы выиграли. Мечта маленького мальчика, который вырос на кочках в деревушке Республики Ингушетия, сбылась. Когда звучал гимн Лиги чемпионов – это нечто!

    Даже когда я маленьким смотрел футбол по телевизору, у меня были мурашки. Я допоздна сидел и ждал матчей Лиги чемпионов. Помню, умолял тренера на турнире, чтобы он дал мне посмотреть матч «Реал»«Ювентус» в полуфинале. В итоге он не дал, и я плакал в номере.

    Это великолепно! Не передать словами. Прекрасное чувство!» – сказал Оздоев.

    • «Зенит» победил «Бенфику» со счетом 3:1.
    • Петербургская команда по итогам двух туров лидирует в группе ЛЧ.
    • Оздоев провел полностью игру с «Бенфикой», ранее он дебютировал в ЛЧ в матче с «Лионом».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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