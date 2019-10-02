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    Гол Дзюбы с передачи Оздоева – первый на «Газпром Арене» в Лиге чемпионов

    В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой». На 22 минуте с передачи Магомеда Оздоева счет открыл нападающий Артем Дзюба.

    Текущая встреча – первая в рамках Лиги чемпионов на «Газпром Арене», открытой в 2017 году. Стадион в прошлом год принимал матчи чемпионата мира-2018.

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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