Гол Дзюбы с передачи Оздоева – первый на «Газпром Арене» в Лиге чемпионов

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой». На 22 минуте с передачи Магомеда Оздоева счет открыл нападающий Артем Дзюба.

Текущая встреча – первая в рамках Лиги чемпионов на «Газпром Арене», открытой в 2017 году. Стадион в прошлом год принимал матчи чемпионата мира-2018.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.

В первом туре «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Лионом» (1:1).

Лидировал в группе перед вторым туром «Лейпциг».