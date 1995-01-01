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    «Сияй, свети, великий клуб». Фанаты «Зенита» поприветствовали команду перед матчем с «Бенфикой»

    В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой». Перед началом игры болельщики поприветствовали россиян баннером размером с нижний ярус трибуны за воротами.

    «Сияй, свети, великий клуб», – написано на растяжке, фотографию которой можно увидеть ниже.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:46
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +182

      Nikita Suarez 29 минут назад

      Ну какой нахрен великий клуб,ну?! Зенит же!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4551

      _Marqella_ 37 минут назад

      Красавчики...))

      0
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