«Сияй, свети, великий клуб». Фанаты «Зенита» поприветствовали команду перед матчем с «Бенфикой»

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой». Перед началом игры болельщики поприветствовали россиян баннером размером с нижний ярус трибуны за воротами.

«Сияй, свети, великий клуб», – написано на растяжке, фотографию которой можно увидеть ниже.