«Сияй, свети, великий клуб». Фанаты «Зенита» поприветствовали команду перед матчем с «Бенфикой»

Ну какой нахрен великий клуб,ну?! Зенит же!
В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой». Перед началом игры болельщики поприветствовали россиян баннером размером с нижний ярус трибуны за воротами.
«Сияй, свети, великий клуб», – написано на растяжке, фотографию которой можно увидеть ниже.
- На 22 минуте счет отрыл Артем Дзюба.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
- Лидировал в группе перед вторым туром «Лейпциг».