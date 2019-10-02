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    Дзюба вывел «Зенит» вперед в игре с «Бенфикой». Форвард отметился результативным действием во втором матче ЛЧ подряд

    В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой». На 22 минуте с передачи Магомеда Оздоева счет открыл нападающий Артем Дзюба.

    Форвард сделал голевой пас в матче первого тура против «Лиона» (1:1). «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.

    • Перед туром в группе «Зенита» лидировал «Лейпциг».
    • В текущем сезоне РПЛ Дзюба не пропустил ни одного матча, забил пять голов, отдал столько же результативных пасов.
    • «Зенит» в РПЛ идет пятым.

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +924

      Стаz 15 минут назад

      Дзюба крут, он кайфует классные пасы пятками и подыгрыши в касание

      1
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      Рейтинг: +271

      Artemka444 27 минут назад

      Надо второй забивать!!!))

      1
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      Рейтинг: +1476

      Фан666 32 минуты назад

      Дзюба будет самым великим игроком рпл!

      1
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      Рейтинг: +1811

      erma > Фан666 30 минут назад

      Нашим людям не хватает постоянства. Сегодня герой. Завтра украл, выпил - в тюрьму.

      1
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      Рейтинг: +1476

      Фан666 > erma 27 минут назад

      Так то будет завтра! Сегодня он велик. Во втором тайме пропустят два мячика и сразу все станут ослами

      0
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      Рейтинг: +827

      Loko_Roma > erma 11 минут назад

      зачем красть - просто морду китайцу в кафешке набить.

      0
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      Рейтинг: +1811

      erma 34 минуты назад

      Дзюба играет практически идеальный матч, еще и в обороне отрабатывает. И, наконец- то, у Зенита появилась добротная командная игра. Пасы почти без ошибок, уверенность в себе. Приятно смотреть.

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      Рейтинг: +10785

      Garrincha58 > erma 30 минут назад

      вы смотрите точно этот матч или какой то другой и вообще это ЛЧ или товарняк Зенит-Зенит-2,португальцы ли это или переодетая Уфа?

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      Рейтинг: -575

      DonBaton 36 минут назад

      Пока португальцы мяли титьки, Дзюбиньо и Мага нарумянии португальцам булочки

      1
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      Рейтинг: +33019

      portero 38 минут назад

      Шатова уберите с поля, нолик чистый...

      0
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      Рейтинг: +4551

      _Marqella_ > portero 30 минут назад

      Мака выпустить??думаю хуже бы не было...

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      Рейтинг: +33019

      portero > _Marqella_ 29 минут назад

      Мак он конечно тоже слишком предсказуем

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      Рейтинг: +4551

      _Marqella_ > portero 27 минут назад

      Сутормин,Ерохин???

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      Рейтинг: +33019

      portero > _Marqella_ 27 минут назад

      Ерохина наверное или Сутормина

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