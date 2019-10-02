Дзюба вывел «Зенит» вперед в игре с «Бенфикой». Форвард отметился результативным действием во втором матче ЛЧ подряд

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой». На 22 минуте с передачи Магомеда Оздоева счет открыл нападающий Артем Дзюба.

Форвард сделал голевой пас в матче первого тура против «Лиона» (1:1). «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.

Перед туром в группе «Зенита» лидировал «Лейпциг».

В текущем сезоне РПЛ Дзюба не пропустил ни одного матча, забил пять голов, отдал столько же результативных пасов.

«Зенит» в РПЛ идет пятым.