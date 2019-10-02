Дзюба вывел «Зенит» вперед в игре с «Бенфикой». Форвард отметился результативным действием во втором матче ЛЧ подряд

Дзюба крут, он кайфует классные пасы пятками и подыгрыши в касание
В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой». На 22 минуте с передачи Магомеда Оздоева счет открыл нападающий Артем Дзюба.
Форвард сделал голевой пас в матче первого тура против «Лиона» (1:1). «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
- Перед туром в группе «Зенита» лидировал «Лейпциг».
- В текущем сезоне РПЛ Дзюба не пропустил ни одного матча, забил пять голов, отдал столько же результативных пасов.
- «Зенит» в РПЛ идет пятым.
twit text
— Матч ТВ (@MatchTV) October 2, 2019