Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Юношеская лига УЕФА. «Бенфика» разгромила «Зенит», забив семь голов

    В матче 2-го тура группового этапа юношеской лиги УЕФА «Зенит» дома уступил «Бенфике».

    Юношеская лига УЕФА. 2-й тур.

    «Зенит» U-19 – «Бенфика» U-19 – 1:7 (0:3).

    Голы: 0:1 – Эмбалу, 2; 0:2 – Говейя, 15; 0:3 – Данташ, 20 (пенальти); 0:4 – Камара, 48; 0:5 – Говейя, 52; 0:6 – Рамуш, 56; 1:6 – Симутенков, 75; 1:7 – Тавареш, 81.

    • В матче 1-го тура «Зенит» проиграл «Лиону» со счетом 2:4.
    • В среду «Зенит» примет «Бенфику» в Лиге чемпионов, начало матча – в 22:00 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:48
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Tajik-za Zenit 2 минуты назад

      Вот что бывает когда там играют дети миллионеров

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +787

      loko-the_best 30 минут назад

      Потому что у зенита нет своей школы, они скупают лидеров у конкурентов и им норм

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8120

      KLIM777 > loko-the_best 9 минут назад

      школы есть, нет норм уровня подготовки

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1926

      ухоженный крокодил > loko-the_best 9 минут назад

      Не х.у.й продовать и не будешь ныть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +769

      Джой > loko-the_best 1 минуту назад

      Даже в это самой школе все проплачено.
      В свое время ребят которые толком играть не умели за бабки вперед двигали.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1926

      ухоженный крокодил > KLIM777 1 минуту назад

      Когда, я занимался футболом, то на него приходили одни хиляки(корме меня =))))).
      На х.у.я правда?
      А те кто умел играть рассекали на школьных аренах.
      Так вот, у нас во дворах есть ребята и по круче Месси.
      Так вот спросите у них по чему они не играют.
      А ответ один, папы нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1926

      ухоженный крокодил > Джой 19 секунд назад

      Да да, это даже я помню.
      Тренеру папы пилюлю прислащивали.
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +787

      loko-the_best 31 минуту назад

      Главное, чтобы основа сыграла лучше

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1926

      ухоженный крокодил > loko-the_best 6 минут назад

      Жалко вы так вчера сыграли. Но у вас на группе, игра за 3 место.
      Вот если бы нам тренера по лучше. Меня бесит, этот прагматизм Семака.
      Тогда бы вышли с первого места.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1785

      erma 32 минуты назад

      Ну это смена у Зенита такая. Ничего, потом в нашей лиге пропылесосят, соберут игроков и чпокнут Бенфику по взрослому.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      ALEX TARAN 40 минут назад

      Больно чпокнули...))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +741

      GSmall 43 минуты назад

      Симутенков,хууу ...интересно)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79359
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73850
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru