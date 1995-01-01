Юношеская лига УЕФА. «Бенфика» разгромила «Зенит», забив семь голов

Вот что бывает когда там играют дети миллионеров
В матче 2-го тура группового этапа юношеской лиги УЕФА «Зенит» дома уступил «Бенфике».
Юношеская лига УЕФА. 2-й тур.
«Зенит» U-19 – «Бенфика» U-19 – 1:7 (0:3).
Голы: 0:1 – Эмбалу, 2; 0:2 – Говейя, 15; 0:3 – Данташ, 20 (пенальти); 0:4 – Камара, 48; 0:5 – Говейя, 52; 0:6 – Рамуш, 56; 1:6 – Симутенков, 75; 1:7 – Тавареш, 81.
- В матче 1-го тура «Зенит» проиграл «Лиону» со счетом 2:4.
- В среду «Зенит» примет «Бенфику» в Лиге чемпионов, начало матча – в 22:00 мск.