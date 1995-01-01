Гончаренко: «Дзагоев – наша больная тема»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о травмах полузащитника Алана Дзагоева.

«Дзагоев – наша больная тема. После того как он получил рецидив, Алан сам зарекается говорить о том, когда он вернется. Возможно, через неделю вернется в общую группу, но говорить о том, когда он сыграет, тяжело. Он очень к себе прислушивается. Надеемся, он еще порадует нас своей игрой. Он очень важен даже на тренировках, так что мы все его ждем.

Лига Европы – турнир скоротечный, любые потери очков в первых турах несут сложности. Ключевыми играми для меня являются спаренные матчи, которые у нас будут с «Ференцварошем». К пятому туру ты уже примерно понимаешь, на каком месте можешь быть», – сказал Гончаренко.