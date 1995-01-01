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    Гончаренко: «Дзагоев – наша больная тема»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о травмах полузащитника Алана Дзагоева.

    «Дзагоев – наша больная тема. После того как он получил рецидив, Алан сам зарекается говорить о том, когда он вернется. Возможно, через неделю вернется в общую группу, но говорить о том, когда он сыграет, тяжело. Он очень к себе прислушивается. Надеемся, он еще порадует нас своей игрой. Он очень важен даже на тренировках, так что мы все его ждем.

    Лига Европы – турнир скоротечный, любые потери очков в первых турах несут сложности. Ключевыми играми для меня являются спаренные матчи, которые у нас будут с «Ференцварошем». К пятому туру ты уже примерно понимаешь, на каком месте можешь быть», – сказал Гончаренко.

    • 28-летний хавбек не играл с ноября 2018 года из-за травмы колена.
    • В четверг ЦСКА сыграет с «Эспаньолом» в Лиге Европы, начало – в 19:55 мск.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7452

      alex1951 1 минуту назад

      Дзагоев это твой геморрой....ой ой ой....
      Возвращайся в сказочный лес....( БАТЭ) ...)))))
      Пойми ,сотворить сказку мог только Романцев,причем 10 раз.......
      Временана прошли .......щас футбольный люд жрет шампанское,кидается табуретками,хамят тренерам, и при таких бабках посылают всех нах....!!!!
      PS К чему это я ? А к тому,что ,где родился ,там и пригодился!

      0
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      Рейтинг: +7506

      parevg 3 минуты назад

      Дзагоеву, пора уже место для гвоздя подбирать, при всем уважении, разбитый хрусталь не склеить.
      Он уже не игрок, лечится больше чем играет.

      1
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      Рейтинг: +6158

      FanatSerj 11 минут назад

      "больная" - лучшего слова и не подберешь. А так конечно жаль, мог бы вырасти очень хорошего футболиста, который бы не только ЦСКА, но и сборную тянул, как тот же Головин сейчас.

      0
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      Рейтинг: +5152

      Агасфер 13 минут назад

      Пора ему подумать о другой стезе,сколько можно мозги пудрить? Его ГИнер всё равно не бросит,и поможет лечиться,как всякому "нищему" в России помогают сбором средств.

      1
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      Рейтинг: +6763

      silver29 14 минут назад

      Дзагоев давно уже не играет, хрустальный футболист, тут Гончаренко заблуждается, не поможет он ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +957

      PUZIAKA 14 минут назад

      Здоровья Алану! Мог бы стать звездой, не будь так подвержен травмам.

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