Гончаренко: «Дзагоев – наша больная тема»

Дзагоев это твой геморрой....ой ой ой....
Возвращайся в сказочный лес....( БАТЭ) ...)))))
Пойми ,сотворить сказку мог только Романцев,причем 10 раз.......
Временана прошли .......щас футбольный люд жрет шампанское,кидается табуретками,хамят тренерам, и при таких бабках посылают всех нах....!!!!
PS К чему это я ? А к тому,что ,где родился ,там и пригодился!
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о травмах полузащитника Алана Дзагоева.
«Дзагоев – наша больная тема. После того как он получил рецидив, Алан сам зарекается говорить о том, когда он вернется. Возможно, через неделю вернется в общую группу, но говорить о том, когда он сыграет, тяжело. Он очень к себе прислушивается. Надеемся, он еще порадует нас своей игрой. Он очень важен даже на тренировках, так что мы все его ждем.
Лига Европы – турнир скоротечный, любые потери очков в первых турах несут сложности. Ключевыми играми для меня являются спаренные матчи, которые у нас будут с «Ференцварошем». К пятому туру ты уже примерно понимаешь, на каком месте можешь быть», – сказал Гончаренко.
- 28-летний хавбек не играл с ноября 2018 года из-за травмы колена.
- В четверг ЦСКА сыграет с «Эспаньолом» в Лиге Европы, начало – в 19:55 мск.