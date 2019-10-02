Лига чемпионов. «Барселона» благодаря дублю Суареса одержала волевую победу над «Интером»

«Барселона» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов одержала первую победу в соревновании. Каталонцы дома победили «Интер», хотя уступали по ходу матча.

Дублем у хозяев отметился нападающий Луис Суарес. «Барселона» в квартете занимает второе место, по дополнительным показателям уступая «Боруссии».

Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур

Барселона (Испания) – Интер (Италия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мартинес, 3; 1:1 – Суарес, 58; 2:1 – Суарес, 84.

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