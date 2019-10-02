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    Лига чемпионов. «Барселона» благодаря дублю Суареса одержала волевую победу над «Интером»

    «Барселона» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов одержала первую победу в соревновании. Каталонцы дома победили «Интер», хотя уступали по ходу матча.

    Дублем у хозяев отметился нападающий Луис Суарес. «Барселона» в квартете занимает второе место, по дополнительным показателям уступая «Боруссии».

    Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур

    Барселона (Испания) – Интер (Италия) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мартинес, 3; 1:1 – Суарес, 58; 2:1 – Суарес, 84.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2019 23:58
    Комментарии15
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      Рейтинг: +401

      Я - легенда 3 минуты назад

      Ну и кто там утверждал, что Суарес стал ленивым и толстым? )))

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      Рейтинг: +1741

      SarJr 30 минут назад

      опять барса отскочила. оборона просто сплошная дыра, но последних минут боялся что второй влетит. в атаке опять первый гол из ничего, а второй чисто за счет гениальности месси и суареса. игра и комбинации местами-временами интересные получаются, но все равно это даже близко не то как должна такая барса с таким составом играть

      0
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      Рейтинг: +3484

      dinar7777dinar > SarJr 27 минут назад

      Ну как сказать отскочила . При всём том что барса не в лучшем состоянии да и Вальверде Физрук , Интер сейчас хорош при Конте . Но всем при этом барса в трудном рабочем матче выиграла . Это не отскок . А трудовая победа над приличным противником .

      0
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      Рейтинг: +3424

      Yev 35 минут назад

      Рад за зубастика, как не крути, а всё ж работяга.
      Барсу с победой, пора возвращаться на свой уровень!!!

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      Рейтинг: +1309

      starche 37 минут назад

      Порох у Суареса ещё - будь здоров!

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      Рейтинг: +53

      Barçist 42 минуты назад

      Поражает отсутствие тренерской мысли.Конте-видна тренерская рука,у Барсы-ну я вас поставил и давайте как нибудь сами.И дают.Тренер должен знать,замена Бускетса и Гризманна так усилила игру или Интер устал.Не пускают в штрафную-выводите на удар,навешивать всё равно не на кого.Интер, особенно в первом тайме,идеально выполнял работу,потом давила уже Барса. С победой наших,что дальше будет увидим,из группы то выйдем.

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      Рейтинг: +563

      FENIX-SL 51 минуту назад

      коментатор так лижит жЕпу месси что становится за него стыдно даже

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      Рейтинг: +3484

      dinar7777dinar > FENIX-SL 40 минут назад

      Стыдно было вчера как с помощью судейки был вытащен СРеал .

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      Рейтинг: +564

      Сенситив 51 минуту назад

      миланцы повели, а что в итоге?
      Суарес сделал результат, ведь мОгет...))

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      Рейтинг: +1178

      Marley Bob 51 минуту назад

      Интер второй там провалил,хотя мог решить исход матча во многом,ещё в первом тайме.гости,вряд ли,заслуживали поражения ,но у Барселоны есть Месси и Суарес..

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      Рейтинг: +1580

      Vladarg 55 минут назад

      Старая гвардия снова делает результат.пока Месси,Суарес на поле-шансы на победу есть,а,значит,великий тактик Вальверде неприкосновенен у Бартомеу.

      2
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      Рейтинг: +10788

      Garrincha58 57 минут назад

      жаль Интер

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