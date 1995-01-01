Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Зальцбург», хотя позволил сопернику по ходу матча отыграть три гола

«Ливерпуль» после поражения в первом туре группового этапа Лиги чемпионов от «Наполи» играл против «Зальцбурга». В матче забили семь голов, причем австрийцы сумели отправить в ворота три мяча подряд.

Англичане в квартете идут на третьем месте, а лидирует «Наполи». В следующих двух турах «Ливерпуль» сыграет с «Генком».

Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур

Ливерпуль (Англия) – Зальцбург (Австрия) – 4:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Мане, 9; 2:0 – Робертсон, 25; 3:0 – Салах, 36; 3:1 – Хван, 39; 3:2 – Минамино, 56; 3:3 – Халанд, 60; 4:3 – Салах, 69.

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