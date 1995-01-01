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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Зальцбург», хотя позволил сопернику по ходу матча отыграть три гола

    «Ливерпуль» после поражения в первом туре группового этапа Лиги чемпионов от «Наполи» играл против «Зальцбурга». В матче забили семь голов, причем австрийцы сумели отправить в ворота три мяча подряд.

    Англичане в квартете идут на третьем месте, а лидирует «Наполи». В следующих двух турах «Ливерпуль» сыграет с «Генком».

    Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур

    Ливерпуль (Англия) – Зальцбург (Австрия) – 4:3 (3:1)

    Голы: 1:0 – Мане, 9; 2:0 – Робертсон, 25; 3:0 – Салах, 36; 3:1 – Хван, 39; 3:2 – Минамино, 56; 3:3 – Халанд, 60; 4:3 – Салах, 69.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +839

      Loko_Roma 34 минуты назад

      РЕДБУЛ ОКРЫЛЯЯЯЯЯЕТ

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      Рейтинг: +564

      Сенситив 43 минуты назад

      был Ливерпулем анус Зальцбургу намазан мыльцем
      и Салах дважды всунул по голу австрийцам...))

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      Рейтинг: +3484

      dinar7777dinar > Сенситив 31 минуту назад

      А австрийцы трёшку присунулр хваленной ливерпульской оборонке. Привет ван дейку)))

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      Рейтинг: +1113

      21082014 46 минут назад

      Пока оборона Ливерпуля не может похвастаться надежностью,как в прошедшем сезоне.три голешника на своём поле от Зальцбурга это безобразие,конечно..особая радость за Салаха сегодня.ну,и Алисон скорее бы возвращался!

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      Рейтинг: +3484

      dinar7777dinar 47 минут назад

      Еле еле ))) распиаренный ван дейк .

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