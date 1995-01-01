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    Нигматуллин: «Сейвы Облака сравнили с моими? У него была удача, а я никогда не гадал»

    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором москвичи проиграли «Атлетико» (0:2).

    «Счет мачта с «Атлетико» по игре, «Локомотив» мог даже больше пропустить. По большому счету у них не было шансов. Был момент с сейвом Облака, но команду упрекнуть не в чем, «Атлетико» демонстрировал очень высокий уровень.

    Болельщики сравнивали сейвы Облака с моими? Это очень приятно, но я бы не стал их сравнивать, у Облака была в какой-то степени удача, он выбрал угол и начал делать движение, может себе это позволить. Я же никогда не гадал, полагался на реакцию. Победителей не судят, все выглядело очень эффектно. А сейв был, конечно, 80-го левела, как сейчас говорит молодежь.

    «Локомотив» играл в свою силу, учитывая определенные кадровые проблемы. «Атлетико» тактически очень силен за счет своего тренера, подбора игроков. Фактически можно сказать, что Симеоне переиграл Семина», — сказал Нигматуллин.

    • Во втором тайме матча с «Локомотивом» голкипер мадридцев Ян Облак сделал два сейва подряд после ударов Гжегожа Крыховяка.
    • После двух матчей в ЛЧ «Локо» занимает третье место в группе с 3 очками.

    Источник: «Чемпионат»

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