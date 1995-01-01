Игнатьев: «В эпизоде со вторым голом я не попал по мячу. В РПЛ такие ошибки прощают, тут сразу наказывают»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал матч с «Атлетико» (0:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Начали неплохо. В первом тайме играли здорово до травмы Рифата. До перерыва дотерпели, но в начале второго тайма пропустили гол с аута, хотя мяч был наш. В эпизоде со вторым голом я не попал по мячу. Если в чемпионате России такие ошибки прощают, тут сразу наказывают.

– После первого гола была надежда отыграться?

– Конечно, счет 0:1, впереди весь второй тайм. Время было. К сожалению, первый момент у нас появился уже при счете 0:2. Но забей Крыховяк… Всегда нужно бороться до последнего.

– Показалось, что даже после 0:2 вы с опаской шли в атаку.

– Может быть, стоило играть повыше. Но в прошлом матче сыграли повыше и получили пять. «Атлетико» хорошо держит мяч и выходит из-под прессинга.

– О чем говорили в раздевалке?

– Все расстроены. Но не стоит опускать голову. Времени плакать нет. Уже скоро игра с Тулой. Нужно добиваться результата, – сказал Игнатьев.