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    Игнатьев: «В эпизоде со вторым голом я не попал по мячу. В РПЛ такие ошибки прощают, тут сразу наказывают»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал матч с «Атлетико» (0:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    – Начали неплохо. В первом тайме играли здорово до травмы Рифата. До перерыва дотерпели, но в начале второго тайма пропустили гол с аута, хотя мяч был наш. В эпизоде со вторым голом я не попал по мячу. Если в чемпионате России такие ошибки прощают, тут сразу наказывают.

    – После первого гола была надежда отыграться?

    – Конечно, счет 0:1, впереди весь второй тайм. Время было. К сожалению, первый момент у нас появился уже при счете 0:2. Но забей Крыховяк… Всегда нужно бороться до последнего.

    – Показалось, что даже после 0:2 вы с опаской шли в атаку.

    – Может быть, стоило играть повыше. Но в прошлом матче сыграли повыше и получили пять. «Атлетико» хорошо держит мяч и выходит из-под прессинга.

    – О чем говорили в раздевалке?

    – Все расстроены. Но не стоит опускать голову. Времени плакать нет. Уже скоро игра с Тулой. Нужно добиваться результата, – сказал Игнатьев.

    • После двух матчей в ЛЧ «Локо» занимает третье место в группе с 3 очками.
    • 22 октября москвичи сыграют с «Ювентусом».
    • 6 октября «Локомотив» примет тульский «Арсенал».

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +774

      VVadic 7 минут назад

      Достойная игра. Достойный соперник.

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