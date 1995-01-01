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    Гризманн: «Чувствую себя комфортно, но надо прибавлять в движении»

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о сложностях адаптации перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».

    «Матчи Лиги чемпионов – это всегда особенные игры, а предстоящий против «Интера» будет выделяться даже на их фоне, так как это моя первая домашняя игра в турнире за «Барселону». Буду выкладываться на максимум и помогу набрать три очка. Это главное.

    Мне еще нужно время. Чувствую себя комфортно, но надо прибавлять в движении.

    Все мечтают о победе в Лиге чемпионов. Я тоже мечтаю выиграть этот турнир. Моя задача – добиться победы в ближайшем матче. Верю, что все сложится в этот вечер удачно для нас и наших болельщиков, которые обеспечат классную атмосферу», – заявил форвард.

    • Матч «Барселона» – «Интер» состоится сегодня, 2 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в 22:00 по московскому времени.
    • В 1-м туре испанский клуб сыграл вничью с «Боруссией» Д (0:0).
    • Итальянцы не смогли обыграть «Славию» (1:1).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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