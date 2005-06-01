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    Журналист Палмери: Шевченко заинтересован в работе с «Миланом»

    Главный тренер сборной Украины и экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко готов возглавить итальянский клуб, если освободится место Марко Джампаоло.

    По информации журналиста beIN Sports Танкреди Палмери, Шевченко заинтересован в работе с «Миланом», но для успешных переговоров клуб должен согласиться на два условия.

    Первое – Шевченко сможет приступить к работе не раньше ноября.

    Второе – украинский специалист рассматривает только совмещение работы в клубе и в сборной Украине.

    Шевченко накануне прилетел в Милан и прокомментировал слухи о возможном назначении:

    «Люблю «Милан», но клуб не связывался со мной, я не думаю о нем сейчас. Я тренер сборной Украины, у меня есть обязательства перед страной, я хочу вывести команду на чемпионат Европы», – заявил специалист.

    • Шевченко играл за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также на правах аренды в сезоне-2008/09.
    • В составе итальянского клуба украинец дважды выигрывал Лигу чемпионов и становился обладателем «Золотого мяча».

    Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери

    Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - более 188 тысяч человек.

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