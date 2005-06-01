Журналист Палмери: Шевченко заинтересован в работе с «Миланом»

Главный тренер сборной Украины и экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко готов возглавить итальянский клуб, если освободится место Марко Джампаоло.

По информации журналиста beIN Sports Танкреди Палмери, Шевченко заинтересован в работе с «Миланом», но для успешных переговоров клуб должен согласиться на два условия.

Первое – Шевченко сможет приступить к работе не раньше ноября.

Второе – украинский специалист рассматривает только совмещение работы в клубе и в сборной Украине.

Шевченко накануне прилетел в Милан и прокомментировал слухи о возможном назначении:

«Люблю «Милан», но клуб не связывался со мной, я не думаю о нем сейчас. Я тренер сборной Украины, у меня есть обязательства перед страной, я хочу вывести команду на чемпионат Европы», – заявил специалист.