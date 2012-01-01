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    Мещеряков: «Бюджет «Локомотива» в два раза меньше, чем заплатили за Фелиша»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил игру полузащитника «Атлетико» Жоау Фелиша в московском матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (0:2). Испанцы купили португальца летом у «Бенфики» за 126 миллионов евро.

    — Фелиш сегодня не впечатлил?

    — Ему еще надо работать и оправдывать заплаченные за него деньги.

    — За 126 миллионов вы бы его не взяли?

    — У нас бюджет команды в два раза меньше, чем заплатили за игрока. Но на поле одни деньги не играют, а играют люди. Ребятам было приятно, что на трибунах такая поддержка была.

    • «Локомотив» перед матчем лидировал в группе.
    • Сейчас первое место в квартете занимает «Ювентус».
    • В третьем и четвертом турах итальянцы и россияне сыграют между собой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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