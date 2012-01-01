Журналист Алланазаров: «Цомая не улетел на переговоры с Тедеско, он в Москве»

Оба два сапога пара.
Причём на одну ногу.Левую.
И такую же туфту левую постят.
Ранее Нобель Арустамян сообщил, что заместитель генерального директора «Спартака» Александр Цомая отправился на переговоры с потенциальным новым главным тренером Доменико Тедеско. Журналист Максим Алланазаров опроверг информацию.
«Нобель, Цомая в Москве. Никуда не летал», – написал корреспондент издания Sport24 в телеграм-канале.
- «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова в воскресенье.
- Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Кузнецов.
- «Спартак» в РПЛ идет девятым.