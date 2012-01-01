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    Журналист Алланазаров: «Цомая не улетел на переговоры с Тедеско, он в Москве»

    Ранее Нобель Арустамян сообщил, что заместитель генерального директора «Спартака» Александр Цомая отправился на переговоры с потенциальным новым главным тренером Доменико Тедеско. Журналист Максим Алланазаров опроверг информацию.

    «Нобель, Цомая в Москве. Никуда не летал», – написал корреспондент издания Sport24 в телеграм-канале.

    • «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова в воскресенье.
    • Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Кузнецов.
    • «Спартак» в РПЛ идет девятым.

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 20:09
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9092

      vka1970 26 минут назад

      Оба два сапога пара.
      Причём на одну ногу.Левую.
      И такую же туфту левую постят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +108

      1974valik 29 минут назад

      Этот журналист наверное спит с ЦОМАЯ,поэтому тот и не поехал.А Арустамян тоже занят,свечку держит.Словно бабки старые,ради пиара всякую брехню пишите.

      0
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      Рейтинг: +14520

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не покупайте Цомая билет, купите Нобелю, отдохнём немного от дезы.

      1
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      Рейтинг: +1125

      Boeung777 1 час назад

      Да пошли вы все ну*Уй. Поехал, не поехал. Пиарщики обдолбаные. Извините, накипело!

      3
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      Рейтинг: +1092

      овертайм 1 час назад

      перепутали цомая и цорна)

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      Рейтинг: +14520

      DOCTOR PENALTY > овертайм 1 час назад

      Они похожи как братья Березуцкие! )))))))))

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