Это'О: «Я воспитывал Месси почти как сына»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это'О поделился мнением о нападающем и капитане каталонцев Лионеле Месси.

«Барселона» плохо стартовала в чемпионате, потому что Месси очень мало играл. Когда он начнет выходить на поле, мы увидим настоящую «Барсу». Надеюсь, что он не сыграет с «Интером», потому что хочу, чтобы это была равная игра. Если Месси выйдет на поле, то это будет маловероятно.

Я воспитывал Месси почти как сына. Я очень уважаю Марадону, но игроками, забивавшими больше всего голов в современном футболе, были Роналдо, Месси и Криштиану», – сказал Это′О.