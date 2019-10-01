Это'О: «Я воспитывал Месси почти как сына»

Он случайно Селюку не родственнмк? Тот тоже всех и да-да Пеле тоже грудью вскормил.
Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это'О поделился мнением о нападающем и капитане каталонцев Лионеле Месси.
«Барселона» плохо стартовала в чемпионате, потому что Месси очень мало играл. Когда он начнет выходить на поле, мы увидим настоящую «Барсу». Надеюсь, что он не сыграет с «Интером», потому что хочу, чтобы это была равная игра. Если Месси выйдет на поле, то это будет маловероятно.
Я воспитывал Месси почти как сына. Я очень уважаю Марадону, но игроками, забивавшими больше всего голов в современном футболе, были Роналдо, Месси и Криштиану», – сказал Это′О.
- Это'О выступал за «Барселону» с 2004-го по 2009 год.
- После этого камерунец провел два сезона в «Интере».
- Месси дебютировал за «Барселону» в официальном матче в 2004 году, ему было 17 лет.