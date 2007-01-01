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    Мане – о конфликте с Салахом: «Ман Сити» побеждает 8:0, 6:0, 7:0. Поэтому «Ливерпулю» важно забивать как можно больше»

    Вингер «Ливерпуля» Садио Мане перед матчем с «Зальцбургом» прокомментировал конфликт с форвардом Мохамедом Салахом.

    «Такие вещи могут происходить в футболе. Я был немного разочарован, потому что в футболе ты всегда хочешь забивать больше голов. Вы можете видеть, что «Манчестер Сити» побеждает 8:0, 6:0, 7:0, не так ли? Поэтому для меня и для команды действительно важно забивать как можно больше.

    Такое случается — он не увидел меня, и я был немного разочарован этим. Однако мы разобрались в этом как очень, очень хорошие друзья», – сказал Мане.

    • Во время матча 3-го тура АПЛ против «Бернли» (3:0) Салах не сделал передачу на Мане в одной из атак. Сенегалец был крайне огорчен и в одной из ближайших пауз футболиста заменили.
    • Ранее Мане заявлял, что после матча он помирился с Салахом.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6157

      FanatSerj 59 минут назад

      не обязательно побеждать 8:0, 6:0, 7:0 - достаточно просто побеждать ....... всех ))))

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