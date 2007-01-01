Мане – о конфликте с Салахом: «Ман Сити» побеждает 8:0, 6:0, 7:0. Поэтому «Ливерпулю» важно забивать как можно больше»

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане перед матчем с «Зальцбургом» прокомментировал конфликт с форвардом Мохамедом Салахом.

«Такие вещи могут происходить в футболе. Я был немного разочарован, потому что в футболе ты всегда хочешь забивать больше голов. Вы можете видеть, что «Манчестер Сити» побеждает 8:0, 6:0, 7:0, не так ли? Поэтому для меня и для команды действительно важно забивать как можно больше.

Такое случается — он не увидел меня, и я был немного разочарован этим. Однако мы разобрались в этом как очень, очень хорошие друзья», – сказал Мане.