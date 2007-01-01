Шалимов провел первую тренировку в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов провел первую тренировку в новой команде.

«Шалимов утренним рейсом прилетел в Сочи вместе со своими помощниками. По поручению президента клуба Магомеда Даудова наставника команды и его помощников представил генеральный директор Ахмед Айдамиров. Игорь Шалимов объявил футболистам первоначальную задачу – поправить турнирное положение», – сообщает пресс-служба «Ахмата».

После собрания команда отправилась на тренировку, которая носила восстановительный характер для футболистов и ознакомительный – для тренерского штаба.