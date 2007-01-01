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    Шалимов провел первую тренировку в «Ахмате»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов провел первую тренировку в новой команде.

    «Шалимов утренним рейсом прилетел в Сочи вместе со своими помощниками. По поручению президента клуба Магомеда Даудова наставника команды и его помощников представил генеральный директор Ахмед Айдамиров. Игорь Шалимов объявил футболистам первоначальную задачу – поправить турнирное положение», – сообщает пресс-служба «Ахмата».

    После собрания команда отправилась на тренировку, которая носила восстановительный характер для футболистов и ознакомительный – для тренерского штаба.

    • В понедельник вечером Даудов подтвердил назначение Шалимова на пост главного тренера команды.
    • По итогам 11 туров «Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Ахмата»

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