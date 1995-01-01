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    ФАН: зарплата Тедеско в «Спартаке» составит 3 миллиона в год

    По информации ФАН, бывший тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско может стать новым главным тренером «Спартака» в течение двух недель.

    Сообщается, что зарплата специалиста в московском клубе составит 3 миллиона евро в год.

    • По информации «Спорт-Экспресса», кандидатура, которую предлагает гендиректор «Спартака» Томас Цорн – 34-летний Тедеско, последним местом работы которого был «Шальке-04».
    • «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова в воскресенье.
    • Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Кузнецов.

    Источник: «Федеральное агентство новостей»

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии29
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      Рейтинг: +252

      Кирпичный только что

      Пригласите Мауринью, Федун то вроде не бедный.

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      Ответить
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      Рейтинг: +20332

      oyabun 12 минут назад

      Новость про ЗП странная на фоне того что нет никаких официальных заявлений от самого Спартака о назначении Тедеско на должность ГТ. Да и сама кандидатура очень сомнительная в силу небольшого опыта и небольшого количества заслуг данного немца. Буквально кот в мешке. Очень несерьезный подход руководства нашего клуба. Типа что плохо лежит и кушать просит не особо много, то и возьмем.

      1
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      Рейтинг: +2498

      uBaH_ > oyabun 8 минут назад

      Кстати его из Шальке провожали так же как и Алега)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +496

      OBOLEV 13 минут назад

      Мне одному кажется что Цорн какой то странный парень) Он вообще шарит в футболе ?
      Думаю он перепутал Нагельсмана с Тедеско ;)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1441

      Борат 22 минуты назад

      А он спартаковский дух уже нюхал???

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3368

      paracetamol 29 минут назад

      Деньги некуда девать. Федун мечет бисер перед свинями. Нарушает христовы заповеди.

      0
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      Рейтинг: +550

      Сенситив 32 минуты назад

      как Цорн подсуетился, уж не быстро слишком?
      недорого был взят немецкий тренеришка,
      дастиш фантастиш, это ж европейский класс!
      и вспомнят свинки про пиджак ещё не раз...))

      1
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      Рейтинг: +164

      Ссппааррттаакк 35 минут назад

      Пусть Крал тренирует.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1447

      Фан666 37 минут назад

      Чистый Спартаковский стиль. Взять лоха или отброса, дать ему большую зарплату и выгнать с позором. На такой телеге что игроков, что тренеров возят постоянно

      2
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      Рейтинг: +212

      Влад-20 38 минут назад

      И чем он лучше Кононова, кроме того что с Шюррле будет без переводчика общаться ?

      1
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      Рейтинг: +2498

      uBaH_ > Влад-20 35 минут назад

      По сути он задрот теории. Не думаю что Алег такими качествами обладал

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      Рейтинг: +337

      Vepras 42 минуты назад

      Это тот самый парень который доведет Спартак до первого дивизиона.

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