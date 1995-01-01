ФАН: зарплата Тедеско в «Спартаке» составит 3 миллиона в год

Пригласите Мауринью, Федун то вроде не бедный.
По информации ФАН, бывший тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско может стать новым главным тренером «Спартака» в течение двух недель.
Сообщается, что зарплата специалиста в московском клубе составит 3 миллиона евро в год.
- По информации «Спорт-Экспресса», кандидатура, которую предлагает гендиректор «Спартака» Томас Цорн – 34-летний Тедеско, последним местом работы которого был «Шальке-04».
- «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова в воскресенье.
- Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Кузнецов.
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