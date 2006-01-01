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    Федотов: «Разговоры о фарм-клубах? Единственная задача «Оренбурга» – во втором круге обыграть «Зенит»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Зенита» в первом круге чемпионата России.

    «Разговоры о том, что «Оренбург и «Сочи» словно фарм-клубы для «Зенита»? Да такие разговоры доходят после каждой нашей встречи.

    Но давайте посмотрим нашу домашнюю игру, Карасев признался, что допустил ошибки как в одну, так и в другую сторону. Но мы провели очень содержательный матч, нанесли 20 ударов по воротам, а сами не попадали в пустые ворота. Эти разговоры будут продолжаться, поэтому единственная задача «Оренбурга» – во втором круге обыграть «Зенит».

    Да и вообще, как это возможно? Мы приходим и говорим ребятам: «Сегодня проигрываем «Зениту»?» Это же бред и абсурд, повсюду же разлетится моментально, – сказал в Федотов в эфире программы «Футбол России».

    • В июле «Оренбург» дома проиграл «Зениту» со счетом 0:2.
    • Следующий матч команд пройдет 10 мая.

    Источник: «Россия 24»

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6157

      FanatSerj 6 минут назад

      ахх-хаа-хааа, а у вас все такие тупые, что сами не догадываются откуда зарплату получают?
      Вполне достаточно зайти в раздевалку перед игрой Зенитом, расписать всю сложную тактику, кто где и как играет, а потом в конце после паузы добавить вопрос "Ну вы поняли, как надо играть с Зенитом?" И все всё поймут)))

      Единственно поверил бы если "Сочи" Бердыев возглавил т.е свою бывшею "банду".

      0
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      Рейтинг: +1469

      Axe111 1 час назад

      Итог,проиграли газовику старшему очередной раз

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -10

      Аденн 1 час назад

      да ладно, как обычно деньгами возьмете ха-ха-ха

      2
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      Рейтинг: +3370

      paracetamol 1 час назад

      Не смеись, играй давай. Спам есть, Локо, конюшня, да мало ли кто. Обыгрывай!

      1
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      Рейтинг: +202

      komarinskiy 1 час назад

      Как прикажете Газпром, так и сыграете

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