Федотов: «Разговоры о фарм-клубах? Единственная задача «Оренбурга» – во втором круге обыграть «Зенит»

ахх-хаа-хааа, а у вас все такие тупые, что сами не догадываются откуда зарплату получают?
Вполне достаточно зайти в раздевалку перед игрой Зенитом, расписать всю сложную тактику, кто где и как играет, а потом в конце после паузы добавить вопрос "Ну вы поняли, как надо играть с Зенитом?" И все всё поймут)))
Единственно поверил бы если "Сочи" Бердыев возглавил т.е свою бывшею "банду".
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Зенита» в первом круге чемпионата России.
«Разговоры о том, что «Оренбург и «Сочи» словно фарм-клубы для «Зенита»? Да такие разговоры доходят после каждой нашей встречи.
Но давайте посмотрим нашу домашнюю игру, Карасев признался, что допустил ошибки как в одну, так и в другую сторону. Но мы провели очень содержательный матч, нанесли 20 ударов по воротам, а сами не попадали в пустые ворота. Эти разговоры будут продолжаться, поэтому единственная задача «Оренбурга» – во втором круге обыграть «Зенит».
Да и вообще, как это возможно? Мы приходим и говорим ребятам: «Сегодня проигрываем «Зениту»?» Это же бред и абсурд, повсюду же разлетится моментально, – сказал в Федотов в эфире программы «Футбол России».
- В июле «Оренбург» дома проиграл «Зениту» со счетом 0:2.
- Следующий матч команд пройдет 10 мая.