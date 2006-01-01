Федотов: «Разговоры о фарм-клубах? Единственная задача «Оренбурга» – во втором круге обыграть «Зенит»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Зенита» в первом круге чемпионата России.

«Разговоры о том, что «Оренбург и «Сочи» словно фарм-клубы для «Зенита»? Да такие разговоры доходят после каждой нашей встречи.

Но давайте посмотрим нашу домашнюю игру, Карасев признался, что допустил ошибки как в одну, так и в другую сторону. Но мы провели очень содержательный матч, нанесли 20 ударов по воротам, а сами не попадали в пустые ворота. Эти разговоры будут продолжаться, поэтому единственная задача «Оренбурга» – во втором круге обыграть «Зенит».

Да и вообще, как это возможно? Мы приходим и говорим ребятам: «Сегодня проигрываем «Зениту»?» Это же бред и абсурд, повсюду же разлетится моментально, – сказал в Федотов в эфире программы «Футбол России».