Лига чемпионов. Лидер группы «Локомотив» примет «Атлетико»

Сегодня, 1-го октября, состоится встреча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов «Локомотив» – «Атлетико».

Прежде команды встречались трижды. Матч группового раунда Кубка УЕФА-2007/08 закончился со счетом 3:3. Испанский клуб обыграл российский в рамках 1/8 финала ЛЕ-2017/18 с общим счетом 8:1 (3:0 в Мадриде и 1:5 в Москве).

Сегодняшний матч пройдет в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» опубликует стартовые составы команд и проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.