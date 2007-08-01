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    Лига чемпионов. Лидер группы «Локомотив» примет «Атлетико»

    Сегодня, 1-го октября, состоится встреча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов «Локомотив»«Атлетико».

    Прежде команды встречались трижды. Матч группового раунда Кубка УЕФА-2007/08 закончился со счетом 3:3. Испанский клуб обыграл российский в рамках 1/8 финала ЛЕ-2017/18 с общим счетом 8:1 (3:0 в Мадриде и 1:5 в Москве).

    Сегодняшний матч пройдет в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» опубликует стартовые составы команд и проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:49
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