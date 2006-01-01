«Крылья Советов» – о возможном приглашении Карреры: «Работаем с Божовичем и точка»

Даже в серии-Б Каррера никому не нужен?
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию о возможном предложении Массимо Карреры на должность главного тренера.
«После игры с «Тамбовом» я уже говорил, что место Миодрага Божовича укрепилось, но оно и не шаталось. Посоветую всем не раскачивать ситуацию с тренером в нашем клубе.
Возможное приглашение Карреры? Повторюсь, мы работаем с Божовичем и точка», — сказал Шашков.
- С августа 2016-го года по октябрь 2018-го итальянец тренировал «Спартак». Под его руководством команда выиграла Суперкубок России и впервые за 16 лет стал чемпионом страны.
- Преемником Карреры стал Олег Кононов, который подал в отставку после матча 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
- Божович возглавил «Крылья Советов» в октябре 2018-го. В его дебютном сезоне команда финишировала на 13-м месте в Премьер-лиге.