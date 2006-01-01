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    «Крылья Советов» – о возможном приглашении Карреры: «Работаем с Божовичем и точка»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию о возможном предложении Массимо Карреры на должность главного тренера.

    «После игры с «Тамбовом» я уже говорил, что место Миодрага Божовича укрепилось, но оно и не шаталось. Посоветую всем не раскачивать ситуацию с тренером в нашем клубе.

    Возможное приглашение Карреры? Повторюсь, мы работаем с Божовичем и точка», — сказал Шашков.

    • С августа 2016-го года по октябрь 2018-го итальянец тренировал «Спартак». Под его руководством команда выиграла Суперкубок России и впервые за 16 лет стал чемпионом страны.
    • Преемником Карреры стал Олег Кононов, который подал в отставку после матча 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
    • Божович возглавил «Крылья Советов» в октябре 2018-го. В его дебютном сезоне команда финишировала на 13-м месте в Премьер-лиге.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +290

      Из Твери Леха 10 минут назад

      Даже в серии-Б Каррера никому не нужен?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1928

      ухоженный крокодил 26 минут назад

      Да кто, вообще, раздувает эти слухи?
      Каррера ноль, и ваше чемпионство, как ваш клуб - говно.
      Вы что были лидерами? Все помню.
      Идите на х.уй. вместе с ним.
      Жалко Var, только сейчас включили.
      Е,Б, ТВОЮ, за 16 лет не помню, такого позорного чемпионства!!!!

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