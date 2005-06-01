Обамеянг забил семь голов в семи матчах АПЛ. В «Арсенале» такая статистика была только у Бергкампа

Встреча седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» закончилась со счетом 1:1.

На 58-й минуте нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет после гола полузащитника Скотта МакТоминей.

30-летний габонец забил седьмой мяч в семи играх Премьер-лиги. Прежде среди игроков «Арсенала» такого показателя достиг только нападающий Деннис Бергкамп в сезоне 1997/98.