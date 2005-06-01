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    Обамеянг забил семь голов в семи матчах АПЛ. В «Арсенале» такая статистика была только у Бергкампа

    Встреча седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед»«Арсенал» закончилась со счетом 1:1.

    На 58-й минуте нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет после гола полузащитника Скотта МакТоминей.

    30-летний габонец забил седьмой мяч в семи играх Премьер-лиги. Прежде среди игроков «Арсенала» такого показателя достиг только нападающий Деннис Бергкамп в сезоне 1997/98.

    Источник: OptaJoe

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