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    Дзюба – о вылете «Зенита» из ЛЧ в 2016 году: «Если бы у Халка не началась эпопея с Китаем, мы смели бы тогда «Бенфику»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба порассуждал о вылете петербургской команды из Лиги чемпионов весной 2016 года.

    • «Зенит» в сезоне-2015/16 дошел до 1/8 финала ЛЧ.
    • На этой стадии россияне проиграли оба матча «Бенфике» и вылетели из турнира.

    «Я вам даю голову на отсечение, если бы у Халка не началась эпопея с Китаем, этот раздрай небольшой, мы смели бы «Бенфику». Только за счет одного Халка. А так он то тренировался, то нет, началась это ненормальная ситуация.

    А Халк – ключевой. Все на нем задействовано. И «Бенфику» мы проскочили бы. А дальше «Бавария» была бы, с ней тяжело. Но с таким Халком, который хочет, бьет копытами и готов, снести можно любого. Тем более, в одной игре или двух», – сказал Дзюба.

    Дзюба – о «Зените» времен Виллаш-Боаша: «Лучший состав в истории российского футбола»

    Источник: YouTube-канал «Рашен Football»

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