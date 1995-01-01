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    Daily Mail: «Барселона» хочет купить у «Милана» Пентека

    Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек стал трансферной целью «Барселоны».

    По информации Daily Mail, каталонский клуб видит в поляке долгосрочную замену для Луиса Суареса, которому в январе исполнится 33 года.

    Альтернативные кандидатуры – Марио Манджукич («Ювентус»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг») и Хайме Мата («Хетафе»).

    • 24-летний Пентек выступает за «Милан» с января 2019 года.
    • В активе форварда 27 матчей, 13 забитых голов и один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8638

      DeStar 52 минуты назад

      а гризмана зачем брали?

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