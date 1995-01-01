Daily Mail: «Барселона» хочет купить у «Милана» Пентека

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек стал трансферной целью «Барселоны».

По информации Daily Mail, каталонский клуб видит в поляке долгосрочную замену для Луиса Суареса, которому в январе исполнится 33 года.

Альтернативные кандидатуры – Марио Манджукич («Ювентус»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг») и Хайме Мата («Хетафе»).