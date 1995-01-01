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    Братья Миранчуки, Головин, Чалов и другие: названы 11 претендентов на премию «Джентльмен года»

    Газета «Комсомольская правда» опубликовала список претендентов на премию «Джентльмен года».

    Номинантами стали Юрий Жирков («Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – «Локомотив»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак»), Марио Фернандес, Федор Чалов (оба – ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Алексей Ионов («Ростов»), Антон Шунин («Динамо») и Сергей Рыжиков («Крылья Советов»).

    • Награда «Джентльмен года» вручается газетой «Комсомольская правда» с 1994 года.
    • В 2018 году премию получил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +262

      Cleaner 7 минут назад

      А как же Мамаев с Кокориным? За последний год они были самыми примерными и не получили ни одной даже желтой карточки. А их даже в списке претендентов нет!..

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      Рейтинг: +2041

      Ubuntu 22 минуты назад

      Я проголосовал за Фернандеса

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      Рейтинг: +1665

      baden69 32 минуты назад

      Жирков, Марио и Головин - это тройка из которых можно выбирать. Остальные по разным критериям не подходят. (Критерии присуждения премии: 1) является ли футболист лидером команды, 2) как он относится к соперникам и арбитрам, 3) как общается со зрителями и журналистами)

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