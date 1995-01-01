Братья Миранчуки, Головин, Чалов и другие: названы 11 претендентов на премию «Джентльмен года»

А как же Мамаев с Кокориным? За последний год они были самыми примерными и не получили ни одной даже желтой карточки. А их даже в списке претендентов нет!..
Газета «Комсомольская правда» опубликовала список претендентов на премию «Джентльмен года».
Номинантами стали Юрий Жирков («Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – «Локомотив»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак»), Марио Фернандес, Федор Чалов (оба – ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Алексей Ионов («Ростов»), Антон Шунин («Динамо») и Сергей Рыжиков («Крылья Советов»).
- Награда «Джентльмен года» вручается газетой «Комсомольская правда» с 1994 года.
- В 2018 году премию получил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.