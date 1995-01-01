Жоау Мариу: «Главные кандидаты на чемпионство – «Локомотив» и «Зенит». Но в России много непредсказуемых команд»

Если будете играть как с Байером и Зенитом, то все может быть...
Но, после трети чемпионата сложно делать прогнозы, случится может все что угодно, даже Тамбов не потерял шансы на титул.
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу высказался о шансах московской команды на победу в РПЛ.
«Думаю, «Локо» готов к тому, чтобы выиграть чемпионат. Все наши мысли только об этом – и о Лиге чемпионов, конечно! Мне кажется, что главные кандидаты на чемпионство – «Локомотив» и «Зенит». Но в России много сильных, непредсказуемых команд – «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Ростов»... Так что борьба будет интересной», – сказал Мариу.
Португалец также рассказал, почему выбрал «Локомотив».
- После 11 туров ЦСКА лидирует в таблице с 25 очками. «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» делят вторую строчку с 23 очками.
- Во вторник в Лиге чемпионов «Локомотив» примет «Атлетико», матч начнется в 22:00 мск.