Жоау Мариу: «Главные кандидаты на чемпионство – «Локомотив» и «Зенит». Но в России много непредсказуемых команд»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу высказался о шансах московской команды на победу в РПЛ.

«Думаю, «Локо» готов к тому, чтобы выиграть чемпионат. Все наши мысли только об этом – и о Лиге чемпионов, конечно! Мне кажется, что главные кандидаты на чемпионство – «Локомотив» и «Зенит». Но в России много сильных, непредсказуемых команд – «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Ростов»... Так что борьба будет интересной», – сказал Мариу.

Португалец также рассказал, почему выбрал «Локомотив».