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    Журналист Карпов: «Тедеско связан с Трабукки. Неужели Федун второй раз наступит на те же грабли?»

    Журналист Иван Карпов заявил, что возможный кандидат на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско связан с агентом Марко Трабукки.

    «Тедеско – один из вариантов Цорна на пост главного тренера «Спартака». Но есть нюанс – по моей информации, Тедеско связан с Трабукки. Неужели Федун второй раз наступит на те же грабли?» – написал Карпов в своем телеграме.

    • По информации «Спорт-Экспресса», кандидатура, которую предлагает гендиректор «Спартака» Томас Цорн – 34-летний тренер Доменико Тедеско, последним местом работы которого был «Шальке-04».
    • «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова в воскресенье.

    Кто будет новым тренером «Спартака» – выбираете вы

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

    Бывший корреспондент «Матч ТВ» и «Чемпионата». Аудитория в телеграме - более 6,2 тысячи подписчиков.

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1244

      Дедуктор 26 минут назад

      Что за ноунейм? Опять Цорн навариться хочет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9066

      vka1970 28 минут назад

      Федун по граблям не ходит, а бегает.Это его любимое.Это во первых.А во вторых в мире спорта все тем или иным способом между собой связаны и делать из этого трагедию вне моего понимания.

      2
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      Рейтинг: +437

      Иван Петров 1986 30 минут назад

      Главное чтобы тренер из гейропы был - это в тренде у менеджеров тупоголовых.

      1
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      Рейтинг: +356

      Я - легенда 34 минуты назад

      Какой отец прав? )))

      0
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      Рейтинг: +6037

      piligrim1986 37 минут назад

      да федун уже на все грабли по 100 раз наступал))) он либо в каске, либо башка отбита))))

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      Рейтинг: +923

      Стаz 37 минут назад

      Он по-моему уже давно на граблях танцует

      2
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