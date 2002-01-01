Журналист Карпов: «Тедеско связан с Трабукки. Неужели Федун второй раз наступит на те же грабли?»

Журналист Иван Карпов заявил, что возможный кандидат на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско связан с агентом Марко Трабукки.

«Тедеско – один из вариантов Цорна на пост главного тренера «Спартака». Но есть нюанс – по моей информации, Тедеско связан с Трабукки. Неужели Федун второй раз наступит на те же грабли?» – написал Карпов в своем телеграме.

По информации «Спорт-Экспресса», кандидатура, которую предлагает гендиректор «Спартака» Томас Цорн – 34-летний тренер Доменико Тедеско, последним местом работы которого был «Шальке-04».

«Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова в воскресенье.

Кто будет новым тренером «Спартака» – выбираете вы