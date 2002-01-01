Журналист Карпов: «Тедеско связан с Трабукки. Неужели Федун второй раз наступит на те же грабли?»

Что за ноунейм? Опять Цорн навариться хочет?
Журналист Иван Карпов заявил, что возможный кандидат на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско связан с агентом Марко Трабукки.
«Тедеско – один из вариантов Цорна на пост главного тренера «Спартака». Но есть нюанс – по моей информации, Тедеско связан с Трабукки. Неужели Федун второй раз наступит на те же грабли?» – написал Карпов в своем телеграме.
- По информации «Спорт-Экспресса», кандидатура, которую предлагает гендиректор «Спартака» Томас Цорн – 34-летний тренер Доменико Тедеско, последним местом работы которого был «Шальке-04».
- «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова в воскресенье.
Кто будет новым тренером «Спартака» – выбираете вы
Бывший корреспондент «Матч ТВ» и «Чемпионата». Аудитория в телеграме - более 6,2 тысячи подписчиков.