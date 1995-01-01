Саутгейт может сменить Покеттино на посту главного тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить «Тоттенхэм» в случае ухода Маурисио Покеттино.
По информации Daily Mail, английский специалист является фаворитом для руководства лондонского клуба.
Саутгейт может принять предложение «Тоттенхэма» после финальной части Евро-2020.
- 49-летний Саутгейт тренирует сборную Англии с сентября 2016 года.
- «Тоттенхэм» по итогам семи туров занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.
- В услугах Покеттино заинтересованы «Реал» и «Манчестер Юнайтед».