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    Саутгейт может сменить Покеттино на посту главного тренера «Тоттенхэма»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить «Тоттенхэм» в случае ухода Маурисио Покеттино.

    По информации Daily Mail, английский специалист является фаворитом для руководства лондонского клуба.

    Саутгейт может принять предложение «Тоттенхэма» после финальной части Евро-2020.

    • 49-летний Саутгейт тренирует сборную Англии с сентября 2016 года.
    • «Тоттенхэм» по итогам семи туров занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.
    • В услугах Покеттино заинтересованы «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Daily Mail

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