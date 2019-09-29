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    Медведев – об отставке Кононова: «Терпение имеет границы. Неудачи «Спартака» ударили не только по клубу, но и по российскому футболу»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отставку главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Москвичи уже ищут замену.

    «Ясно, что терпение имеет свои границы. А самое главное ведь не только в том, что нет результата в таблице, а в том, что не было игры. Такова сложная судьба тренера.

    Я думаю, что менеджмент «Спартака» исходил не только из количества очков, но и из того, что отсутствует игра. И, конечно, из неудач в Лиге Европы, которые ударили не только по клубу, но и по российскому футболу, стали малоприятными событиями. Теперь мы в меньшинстве должны бороться за очки, чтобы сохранить третье место в Лиге чемпионов», – сказал Медведев «Р-Спорт».

    • Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.
    • Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.
    • За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

    Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Valeron2790 24 минуты назад

      За Зенит болею. Но ты бы завалил хлебальник свой, какая игра сейчас,поставленная, есть у нас? Какой рисунок? Дзюба в роли пймейкера бл..дь? Я у ЦСКА вижу игру через раз, у Локомотива, да даже понятно, что Карпин требует от своей команды и за счёт чего играет. У Зенита самый сильный состав в РПЛ, в прошлом году вылезли за счёт этого, ЦСКА был совсем зелёным, Локомотив не выдержал на два фронта, Краснодар с такими тренерами лет 10 не станет чемпионом. Но в этом году Локо оправился, ЦСКА поднаторел, всё, буксуем, поскольку игра Зенита походит на игру УФЫ, когда там был Семак, вот только подбор исполнителей куда лучше, поэтому не шестые-седьмые. Так рот бы не расскрывал про игру, тюлень, тем более чужую. Если бы не сумасшедший удар Жиркова, скатали бы нули, с командой без игры.

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