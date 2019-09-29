Медведев – об отставке Кононова: «Терпение имеет границы. Неудачи «Спартака» ударили не только по клубу, но и по российскому футболу»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отставку главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Москвичи уже ищут замену.

«Ясно, что терпение имеет свои границы. А самое главное ведь не только в том, что нет результата в таблице, а в том, что не было игры. Такова сложная судьба тренера.

Я думаю, что менеджмент «Спартака» исходил не только из количества очков, но и из того, что отсутствует игра. И, конечно, из неудач в Лиге Европы, которые ударили не только по клубу, но и по российскому футболу, стали малоприятными событиями. Теперь мы в меньшинстве должны бороться за очки, чтобы сохранить третье место в Лиге чемпионов», – сказал Медведев «Р-Спорт».

Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.

Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.

За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?