Жаль Ньюкасл.Клуб на всех парах мчится в Чемпионшип.абсолютно не видно за счёт чего этого удастся избежать.
В седьмом туре чемпионата Англии «Лестер» всухую разгромил «Ньюкасл». Дублем отметился нападающий Джейми Варди, который был лучшим бомбардиром чемпионского для лестерцев сезона-2015/16.
Команда Брендана Роджерса поднялась на третье место в таблице. «Ньюкасл» идет на предпоследней строчке.
Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур
Голы: 1:0 – Перейра, 16; 2:0 – Варди, 54; 3:0 – Дамметт, 57 (в свои ворота); 4:0 – Варди, 64; 5:0 – Ндиди, 90.
Удаления: нет – Хайден, 43.