В седьмом туре чемпионата Англии «Лестер» всухую разгромил «Ньюкасл». Дублем отметился нападающий Джейми Варди, который был лучшим бомбардиром чемпионского для лестерцев сезона-2015/16.

Команда Брендана Роджерса поднялась на третье место в таблице. «Ньюкасл» идет на предпоследней строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

Лестер – Ньюкасл – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Перейра, 16; 2:0 – Варди, 54; 3:0 – Дамметт, 57 (в свои ворота); 4:0 – Варди, 64; 5:0 – Ндиди, 90.

Удаления: нет – Хайден, 43.

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