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    АПЛ. «Лестер» забил пять голов «Ньюкаслу» и поднялся на третье место, Варди оформил дубль

    В седьмом туре чемпионата Англии «Лестер» всухую разгромил «Ньюкасл». Дублем отметился нападающий Джейми Варди, который был лучшим бомбардиром чемпионского для лестерцев сезона-2015/16.

    Команда Брендана Роджерса поднялась на третье место в таблице. «Ньюкасл» идет на предпоследней строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

    Лестер – Ньюкасл – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Перейра, 16; 2:0 – Варди, 54; 3:0 – Дамметт, 57 (в свои ворота); 4:0 – Варди, 64; 5:0 – Ндиди, 90.

    Удаления: нет – Хайден, 43.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1098

      21082014 46 секунд назад

      Жаль Ньюкасл.Клуб на всех парах мчится в Чемпионшип.абсолютно не видно за счёт чего этого удастся избежать.

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