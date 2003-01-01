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    «Мутко против»: «Спартак» принял решение об отставке Кононова в перерыве матча с «Оренбургом»

    Телеграм-канал «Мутко против» рассказал, как «Спартак» принимал решение об отставке главного тренера Олега Кононова. Он уже не работает в клубе.

    «Решение об увольнении Кононова принималось сегодня, прямо по ходу матча с «Оренбургом». Удивительно, ещe до начала поединка руководство не собиралось с ним прощаться, но уже после первых 45 минут решение было принято», – информирует автор.

    • Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.
    • Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.
    • За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

    Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +20251

      oyabun 27 минут назад

      Ну слухов сейчас много будет, а правды нам, как обычно, никто не скажет.

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      Рейтинг: +377

      solodealer 30 минут назад

      ...пока он выходил "до ветру"?))

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      Рейтинг: +2357

      JTherry 32 минуты назад

      ничего себе заявление!!! значит Спартак играл второй тайм без тренера? ну и порядочки в команде - снимать стали по ходу игры, ох...ть можно....

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      Рейтинг: +847

      serhio80 > JTherry 1 минуту назад

      В очередной раз 4-2-3-1, против закрытой команды( ну очевидно же что не работает с такими опорниками... Очередные провалы в опорной... Опять Умаров на лавке...

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      Рейтинг: +575

      dimmmka 35 минут назад

      Судя по отставке зима близко.

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      Рейтинг: +200

      ZEVS71 37 минут назад

      Офигенное руководство. Кто следующий?

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