«Мутко против»: «Спартак» принял решение об отставке Кононова в перерыве матча с «Оренбургом»

Телеграм-канал «Мутко против» рассказал, как «Спартак» принимал решение об отставке главного тренера Олега Кононова. Он уже не работает в клубе.

«Решение об увольнении Кононова принималось сегодня, прямо по ходу матча с «Оренбургом». Удивительно, ещe до начала поединка руководство не собиралось с ним прощаться, но уже после первых 45 минут решение было принято», – информирует автор.

Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.

Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.

За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?