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    Примера. Соперник ЦСКА «Эспаньол» дома всухую уступил «Вальядолиду», команда не выигрывает четыре матча подряд

    В седьмом туре чемпионата Испании «Эспаньол» дома принимал «Вальядолид». Каталонцы проиграли и заканчивали встречу в меньшинстве.

    Барселонцы в четверг, 3 октября, сыграют во втором туре группового этапа Лиги Европы против ЦСКА. Москвичи лидируют в РПЛ, а «Эспаньол» в чемпионате Испании идет в зоне вылета.

    Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

    Эспаньол – Вальядолид – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мичел, 25 (с пенальти); 0:2 – Плано, 90+4.

    Удаления: Калеро, 66 – нет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +573

      dimag 5 минут назад

      Хорошо бы, чтобы после матча с Эспаньолом, мне валидолид принимать не пришлось ) А без шуток - верю в наших, мы победим!!!

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