Примера. Соперник ЦСКА «Эспаньол» дома всухую уступил «Вальядолиду», команда не выигрывает четыре матча подряд

В седьмом туре чемпионата Испании «Эспаньол» дома принимал «Вальядолид». Каталонцы проиграли и заканчивали встречу в меньшинстве.

Барселонцы в четверг, 3 октября, сыграют во втором туре группового этапа Лиги Европы против ЦСКА. Москвичи лидируют в РПЛ, а «Эспаньол» в чемпионате Испании идет в зоне вылета.

Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

Эспаньол – Вальядолид – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мичел, 25 (с пенальти); 0:2 – Плано, 90+4.

Удаления: Калеро, 66 – нет.

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