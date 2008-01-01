Влашич: «ЦСКА доминирует и регулярно побеждает. Мы – опытная и взрослая команда»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил исход матча 11 тура РПЛ против «Урала» (3:0). Москвичи лидируют в чемпионате России.

«Получился неплохой матч, рад что мы выиграли и рад стать лучшим игроком встречи.

Сегодня мы были единой командой. В том сезоне мы много раз доминировали, но порой не могли выиграть. В этом году мы доминируем и регулярно побеждаем. Мы стали более опытной, взрослой команды, способной дожимать соперника, и результаты это доказывают», – сказал Влашич в интервью телеканалу «Матч Премьер».