Влашич: «ЦСКА доминирует и регулярно побеждает. Мы – опытная и взрослая команда»

Главный тренер и игроки ЦСКА должны понимать, что чемпионат не
закончен и 6-7 команд продолжат борьбу за призовые места и выход
в ЛЧ и ЛЕ с еще большими усилиями в этой борьбе и об этом нужно
постоянно помнить и не забывать.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил исход матча 11 тура РПЛ против «Урала» (3:0). Москвичи лидируют в чемпионате России.
«Получился неплохой матч, рад что мы выиграли и рад стать лучшим игроком встречи.
Сегодня мы были единой командой. В том сезоне мы много раз доминировали, но порой не могли выиграть. В этом году мы доминируем и регулярно побеждаем. Мы стали более опытной, взрослой команды, способной дожимать соперника, и результаты это доказывают», – сказал Влашич в интервью телеканалу «Матч Премьер».
- ЦСКА одержал в РПЛ пять побед подряд.
- На следующей неделе москвичи проведут матч второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».
- Следующий соперник ЦСКА по РПЛ – «Ростов».