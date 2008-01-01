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    Влашич: «ЦСКА доминирует и регулярно побеждает. Мы – опытная и взрослая команда»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил исход матча 11 тура РПЛ против «Урала» (3:0). Москвичи лидируют в чемпионате России.

    «Получился неплохой матч, рад что мы выиграли и рад стать лучшим игроком встречи.

    Сегодня мы были единой командой. В том сезоне мы много раз доминировали, но порой не могли выиграть. В этом году мы доминируем и регулярно побеждаем. Мы стали более опытной, взрослой команды, способной дожимать соперника, и результаты это доказывают», – сказал Влашич в интервью телеканалу «Матч Премьер».

    • ЦСКА одержал в РПЛ пять побед подряд.
    • На следующей неделе москвичи проведут матч второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».
    • Следующий соперник ЦСКА по РПЛ – «Ростов».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9754

      vladimir-7 12 минут назад

      Главный тренер и игроки ЦСКА должны понимать, что чемпионат не
      закончен и 6-7 команд продолжат борьбу за призовые места и выход
      в ЛЧ и ЛЕ с еще большими усилиями в этой борьбе и об этом нужно
      постоянно помнить и не забывать.

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