Покеттино – об ошибке Льориса: «Не вините Уго, вините меня. Я прошу его играть так»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино взял ответственность за результативную ошибку вратаря Уго Льориса в матче АПЛ против «Саутгемптона» (2:1).
«Не вините Уго, вините меня. Я прошу его играть так. Во втором тайме он показал отличный характер, именно поэтому он является одним из лучших в мире. Я рад за игроков, потому что они заслужили позитивного изменения ситуации по сравнению с прошлыми неделями», – оправдал француза Покеттино.
- Льорис попытался обвести нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса, после чего оставил ворота пустыми.
- В начале недели «Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги, уступив «Колчестеру» по пенальти в матче третьего раунда.
- Команда Покеттино проведет следующий матч 1 октября против «Баварии» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.