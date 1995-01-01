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    Покеттино – об ошибке Льориса: «Не вините Уго, вините меня. Я прошу его играть так»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино взял ответственность за результативную ошибку вратаря Уго Льориса в матче АПЛ против «Саутгемптона» (2:1).

    «Не вините Уго, вините меня. Я прошу его играть так. Во втором тайме он показал отличный характер, именно поэтому он является одним из лучших в мире. Я рад за игроков, потому что они заслужили позитивного изменения ситуации по сравнению с прошлыми неделями», – оправдал француза Покеттино.

    • Льорис попытался обвести нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса, после чего оставил ворота пустыми.
    • В начале недели «Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги, уступив «Колчестеру» по пенальти в матче третьего раунда.
    • Команда Покеттино проведет следующий матч 1 октября против «Баварии» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    Источник: Sky Sports

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