Покеттино – об ошибке Льориса: «Не вините Уго, вините меня. Я прошу его играть так»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино взял ответственность за результативную ошибку вратаря Уго Льориса в матче АПЛ против «Саутгемптона» (2:1).

«Не вините Уго, вините меня. Я прошу его играть так. Во втором тайме он показал отличный характер, именно поэтому он является одним из лучших в мире. Я рад за игроков, потому что они заслужили позитивного изменения ситуации по сравнению с прошлыми неделями», – оправдал француза Покеттино.