Гвардиола: «Хочу попытаться выиграть Премьер-лигу снова»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после матча с «Эвертоном» (3:1, седьмой тур Премьер-лиги).

«У них прекрасные игроки впереди и опытные в середине поля, а также хороший тренер. Поэтому мы знали, что будет трудно.

Здесь всегда трудно [играть]. Мы отлично начали первый тайм и были прекрасные первые 20-25 минут, но потом проявились проблемы с контролем за Гильфи Сигурдссоном. Во втором тайме мы создавали опасные моменты, используя ширину поля, а в моменте с голом нам помог уровень Рияда Мареза.

У «Эвертона» есть скоростные игроки, и они доставили проблемы в защите. Я рад, потому что хочу побороться за эту лигу и попытаться выиграть ее снова», – сказал Гвардиола.