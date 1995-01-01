Зидан – после мадридского дерби: «Реал» заслужил большего. Нам чего-то не хватило в атаке»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат встречи с «Атлетико» (0:0) в седьмом туре Примеры.

«Мы заслужили намного большего, чем одно очко. Однако стоит поздравить игроков, мы снова показали сплоченность, не пропустив мячей в свои ворота.

Мы хорошо сыграли в защите, но в атаке чего-то не хватило», – сказал француз.