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    Зидан – после мадридского дерби: «Реал» заслужил большего. Нам чего-то не хватило в атаке»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат встречи с «Атлетико» (0:0) в седьмом туре Примеры.

    «Мы заслужили намного большего, чем одно очко. Однако стоит поздравить игроков, мы снова показали сплоченность, не пропустив мячей в свои ворота.

    Мы хорошо сыграли в защите, но в атаке чего-то не хватило», – сказал француз.

    • «Реал» не пропустил в третьем матче чемпионата подряд. Под руководством Зидана это случилось впервые.
    • Команда возглавила турнирную таблицу чемпионата. Полная версия таблицы доступна на «Бомбардире».

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

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