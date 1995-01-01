Головин – о разгроме «Бреста»: «Порадовали не только четыре мяча, но и дисциплинированная игра в обороне»

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итог победе над «Брестом» (4:1, восьмой тур Лиги 1).

Игрок сборной России вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

«После эмоциональной победы в предыдущем матче сегодня нам важно было закрепить и развить успех. В принципе, добыли абсолютно заслуженную победу.

С первых минут владели инициативой, моментов создали гораздо больше соперника и в итоге выиграли с крупным счетом.

Порадовало не только то, что мы сумели забить четыре мяча, но и то, что достаточно дисциплинированно и организованно сыграли в обороне. Ничего серьезного, кроме гола, у наших ворот практически не было», – сказал Головин.