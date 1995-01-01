Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Головин – о разгроме «Бреста»: «Порадовали не только четыре мяча, но и дисциплинированная игра в обороне»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итог победе над «Брестом» (4:1, восьмой тур Лиги 1).

    Игрок сборной России вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

    «После эмоциональной победы в предыдущем матче сегодня нам важно было закрепить и развить успех. В принципе, добыли абсолютно заслуженную победу.

    С первых минут владели инициативой, моментов создали гораздо больше соперника и в итоге выиграли с крупным счетом.

    Порадовало не только то, что мы сумели забить четыре мяча, но и то, что достаточно дисциплинированно и организованно сыграли в обороне. Ничего серьезного, кроме гола, у наших ворот практически не было», – сказал Головин.

    • В прошлом матче Головин оформил дубль и отдал голевую передачу в матче против «Ниццы» (3:1, седьмой тур).
    • Нападающий Ислам Слимани забил один гол в ворота «Бреста» и отдал три ассиста.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73806
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru