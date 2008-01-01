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    Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков: «Все увидели на поле. Мы – лучшая команда РПЛ»

    Анатолий Мещеряков, председатель совета директоров «Локомотива», прокомментировал победу команды в 11 туре РПЛ против «Зенита» (1:0). Функционер считает свой клуб лучшим в чемпионате России.

    «Читал, что аналитики говорили, что этот матч — борьба двух опорников. Мы все на поле увидели. Гжегож Крыховяк — лучший игрок чемпионата, а «Локо» — лучшая команда» – считает Мещеряков.

    • «Локомотив» в таблице идет на втором месте, «Зенит» – на третьем.
    • На следующей неделе москвичи сыграют в Лиге чемпионов с «Атлетико».
    • «Локомотив» одержал третью победу в РПЛ подряд.

    VAR – главный герой матча «Локо» и «Зенита». Вилков отменил голы обеих команд

    Источник: «Чемпионат»

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