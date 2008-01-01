Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков: «Все увидели на поле. Мы – лучшая команда РПЛ»

Анатолий Мещеряков, председатель совета директоров «Локомотива», прокомментировал победу команды в 11 туре РПЛ против «Зенита» (1:0). Функционер считает свой клуб лучшим в чемпионате России.

«Читал, что аналитики говорили, что этот матч — борьба двух опорников. Мы все на поле увидели. Гжегож Крыховяк — лучший игрок чемпионата, а «Локо» — лучшая команда» – считает Мещеряков.

«Локомотив» в таблице идет на втором месте, «Зенит» – на третьем.

На следующей неделе москвичи сыграют в Лиге чемпионов с «Атлетико».

«Локомотив» одержал третью победу в РПЛ подряд.

VAR – главный герой матча «Локо» и «Зенита». Вилков отменил голы обеих команд