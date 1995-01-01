Бундеслига. «Боруссия» Д дома сыграла вничью с «Вердером» и идет вне зоны еврокубков

В шестом туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Вердер». Команда Люсьена Фавра не сумела победить и идет вне зоны еврокубков в таблице.

«Боруссия» не побеждает в трех встречах подряд. «Вердер» в чемпионате Германии идет на десятом месте.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

Боруссия Д – Вердер – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Рашица, 7; 1:1 – Гетце, 9; 2:1 – Ройс, 41; 2:2 – Фридль, 55.

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