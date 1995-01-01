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    Бундеслига. «Боруссия» Д дома сыграла вничью с «Вердером» и идет вне зоны еврокубков

    В шестом туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Вердер». Команда Люсьена Фавра не сумела победить и идет вне зоны еврокубков в таблице.

    «Боруссия» не побеждает в трех встречах подряд. «Вердер» в чемпионате Германии идет на десятом месте.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

    Боруссия Д – Вердер – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Рашица, 7; 1:1 – Гетце, 9; 2:1 – Ройс, 41; 2:2 – Фридль, 55.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1166

      Marley Bob 43 минуты назад

      очередная,неожиданная потеря очков Дортмунда.сложно сказать,что именно мешает Боруссии набирать очки там,где проблем с этим быть не должно.

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      Рейтинг: +3455

      dinar7777dinar 47 минут назад

      мда боруссия ! отголоски прошлых двух сезонов? Теряете очки на ровном месте ! что не смогли добить барсу что сейчас с вердером У СЕБЯ ДОМА ! жестокое унижение от униона . мдааа !

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