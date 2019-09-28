Семин после гола «Локомотива» «Зениту» в шутку попросил обратиться к VAR

В эти минуты проходит матч 11 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». В первом тайме москвичи забили гол, но его отменили после просмотра видеоповтора.

На 48 минуте полузащитник хозяев Гжегож Крыховяк отправил мяч в ворота, после чего главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в шутку показал жест VAR. Судьи засчитали мяч без видео.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.

Обе команды на следующей неделе проведут матчи Лиги чемпионов.

«Зенит» перед игрой в Москве лидировал в РПЛ.