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    Семин после гола «Локомотива» «Зениту» в шутку попросил обратиться к VAR

    В эти минуты проходит матч 11 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». В первом тайме москвичи забили гол, но его отменили после просмотра видеоповтора.

    На 48 минуте полузащитник хозяев Гжегож Крыховяк отправил мяч в ворота, после чего главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в шутку показал жест VAR. Судьи засчитали мяч без видео.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
    • Обе команды на следующей неделе проведут матчи Лиги чемпионов.
    • «Зенит» перед игрой в Москве лидировал в РПЛ.

    Источник: твиттер Spartakovez

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +51

      Marat A. 36 минут назад

      Попрошу не обижать Палыча!!!! Хоть я и "болею за коней" ,но Палыч это святое!!!Таких людей и тренеров "уже не делают"!!!!

      0
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      Рейтинг: +1788

      knikos 49 минут назад

      Зато как лихо он замахал руками на последней минуте матча . Как лось ...

      0
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      Рейтинг: +842

      AHTUNGBOL 57 минут назад

      Вилков на последних минутах зафиксировал фол Дугласа Сантоса на Гдегоже Крыховяке, а аналогичный фол на первой минуте в штрафной Локомотива на Оздоеве не увидел, покажите Сёмину, чтоб остыл.., а то забей Зенит на первой минуте, думаю игра была бы другой...

      2
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      Рейтинг: +1386

      Томик 1 час назад

      А потом ещё раз уже не в шутку).

      1
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      Рейтинг: +63

      Dizgen 1 час назад

      Шпалыч Красава!!!

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