Семин после гола «Локомотива» «Зениту» в шутку попросил обратиться к VAR

Попрошу не обижать Палыча!!!! Хоть я и "болею за коней" ,но Палыч это святое!!!Таких людей и тренеров "уже не делают"!!!!
В эти минуты проходит матч 11 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». В первом тайме москвичи забили гол, но его отменили после просмотра видеоповтора.
На 48 минуте полузащитник хозяев Гжегож Крыховяк отправил мяч в ворота, после чего главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в шутку показал жест VAR. Судьи засчитали мяч без видео.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
- Обе команды на следующей неделе проведут матчи Лиги чемпионов.
- «Зенит» перед игрой в Москве лидировал в РПЛ.
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— Spartakovez (@Bolenspartakom) September 28, 2019