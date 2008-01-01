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    Хохлов – о разгроме от «Ростова»: «Все боролись и играли до конца»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил исход матча 11 тура РПЛ против «Ростова» (0:3). Москвичи заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Заурбека Плиева.

    «Можно сказать, что все боролись и играли до конца. Конкретно по Плиеву — старался, не убирал ноги. Я прозевал момент второй желтой, потому что готовил игрока к выходу на замену, так что не могу комментировать этот эпизод. При игре в меньшинстве — старались, не опускали руки до самого конца матча», – сказал Хохлов.

    • «Динамо» последний раз побеждало 24 августа.
    • У москвичей три поражения подряд.
    • В таблице «Динамо» идет на 12 месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +234

      Olymp2 26 минут назад

      Когда ты уйдешь гад

      1
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      Рейтинг: +551

      dimmmka 29 минут назад

      Все боролись, руки не опускали...комментарий тренера по вольной борьбе

      1
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    • ...
      Рейтинг: +294

      шеффилд таун 55 минут назад

      Ну КОНЕЧНО ВСЕ БОРОЛИСЬ, ДОНСКИЕ КОЗАКИ НЕ КОГДА ,НЕЗДАВАЛИСЬ,И ПОД МУСОРАМИ НЕ ПРОГИБАЛИСЬ!!!

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