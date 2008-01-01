Хохлов – о разгроме от «Ростова»: «Все боролись и играли до конца»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил исход матча 11 тура РПЛ против «Ростова» (0:3). Москвичи заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Заурбека Плиева.

«Можно сказать, что все боролись и играли до конца. Конкретно по Плиеву — старался, не убирал ноги. Я прозевал момент второй желтой, потому что готовил игрока к выходу на замену, так что не могу комментировать этот эпизод. При игре в меньшинстве — старались, не опускали руки до самого конца матча», – сказал Хохлов.