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    Крал: «Могу исполнять разные роли на поле. Это моя сильная сторона»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поговорил о своих футбольных качествах. Чеха купили летом у пражской «Славии».

    — Многие спорят по поводу вашей позиции на поле. Проясните: вы в первую очередь опорник?

    — Лучше всего я ощущаю себя на позиции «восьмерки». Но в «Славии» полузащитники очень часто менялись местами, поэтому временами играл в опорной зоне, временами — атакующим хавбеком. При этом до «Славии» был центральным защитником и именно в таком качестве пришел в пражский клуб. Тренер сказал, что нужно помочь в центре, — и я стал это делать. Так что могу исполнять разные роли на поле. Думаю, это моя сильная сторона.

    — Вас звали в «Спартак» как опорного полузащитника?

    — Именно так. Но повторю: я универсальный игрок. Где скажет тренер, там и буду отдавать всего себя борьбе.

    • Крал успел провести в РПЛ два матча (без результативных действий).
    • «Спартак» в таблице идет девятым.
    • В воскресенье, 29 сентября, москвичи сыграют с «Оренбургом».

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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