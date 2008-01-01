РПЛ. «Крылья Советов» всухую победили «Тамбов», в матче 12 карточек

В 11 туре РПЛ «Крылья Советов» дома принимали «Тамбов». Самарцы победили благодаря голам во втором тайме.

Решающий гол на счету нападающего Александра Соболева, он отправил мяч в ворота с пенальти. «Тамбов» после игры остался в зоне вылета, а «Крылья Советов» поднялись на десятое место в таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Крылья Советов (Самара) – Тамбов – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Соболев, 73 (с пенальти); 2:0 – Канунников, 75.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Анюков, Чернов, Карпов, Гацкан (Радонич, 67), Кабутов (Канунников, 68), Зиньковский, Мияйлович, Антон (Тимофеев, 81), Соболев.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин (Килин, 46), Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко (Аппаев, 80), Карасев, Обухов, Костюков (Чернышов, 79), Мелкадзе.

Предупреждения: Антон, 38; Анюков, 45+2; Чернов, 54; Кабутов, 65; Карпов, 77 – Тетрашвили, 7; Рыбин, 37; Карасев, 47; Мелкадзе, 54; Ойеволе, 71; Таказов, 73; Грицаенко, 88.

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