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    РПЛ. «Крылья Советов» всухую победили «Тамбов», в матче 12 карточек

    В 11 туре РПЛ «Крылья Советов» дома принимали «Тамбов». Самарцы победили благодаря голам во втором тайме.

    Решающий гол на счету нападающего Александра Соболева, он отправил мяч в ворота с пенальти. «Тамбов» после игры остался в зоне вылета, а «Крылья Советов» поднялись на десятое место в таблице.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Тамбов – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Соболев, 73 (с пенальти); 2:0 – Канунников, 75.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Анюков, Чернов, Карпов, Гацкан (Радонич, 67), Кабутов (Канунников, 68), Зиньковский, Мияйлович, Антон (Тимофеев, 81), Соболев.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин (Килин, 46), Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко (Аппаев, 80), Карасев, Обухов, Костюков (Чернышов, 79), Мелкадзе.

    Предупреждения: Антон, 38; Анюков, 45+2; Чернов, 54; Кабутов, 65; Карпов, 77 – Тетрашвили, 7; Рыбин, 37; Карасев, 47; Мелкадзе, 54; Ойеволе, 71; Таказов, 73; Грицаенко, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1406

      Фан666 42 минуты назад

      Гений мелкадзе отдыхает похоже ещё лет пять

      1
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      Рейтинг: +10

      iurylario 43 минуты назад

      не профессионализм игроков

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2237

      InterMilLano1908 47 минут назад

      Тамбов на вылет, надеюсь торпедо будет повеселее Тамбова в РПЛ... нету у нас футбола за пределами центральной части, одно уныние. Можно было бы и разделить на европейскую и азиатскую часть и за чемпионство сделать сетку плей офф как в МЛС (перове и второе место от каждой лиги )

      2
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      Рейтинг: +304

      RyslanZ 47 минут назад

      Крылышки ,наконец,порадовали своих болельщиков уверенной победой над Тамбовом.Но главные герои,на мой взгляд, нападающий КС Соболев и судья матча Иванов,выдавший "на гора" двенадцать горчичников !(Насчет судьи делаю приставку анти ...)

      0
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      Рейтинг: +1021

      Sviro 48 минут назад

      Браво! Бис!!!

      2
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      Рейтинг: +12348

      slavutiq70 53 минуты назад

      С победой Крылышки!!!!!Давайте уже подымайтесь по таблице,,,,,,

      4
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